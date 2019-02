von Lorna Komm

Auf Platz eins wurde die amtierende Gemeinderätin Christine Ludwig gesetzt. Die ehemalige Vorsitzende des Gewerbevereins hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr viel dazugelernt und möchte weiterhin für eine Nachhaltigkeit des Meersburger Haushalts sorgen.

Überlingen Wer tut sich das an? Die schwierige Suche nach Gemeinderatskandidaten Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem zweiten Listenplatz folgt Anna-Lena Murin, die seit knapp einem Jahr in Meersburger wohnt. Der jungen Mutter sind die Familien in der Stadtpolitik bisher zu kurz gekommen. "Sozialer Wohnungsbau und Kitagebühren sind mein Anliegen", sagte sie zur Vorstellung. Die ehemalige Gemeinderätin Heidi Funke steht auf Platz drei. Sie spüre einen "neuen Schwung" und habe deswegen "Lust, wieder was zu bewegen".

Politikerfahren ist die jüngste Kandidatin

Auch Bernd Stecher (4), der kein Mitglied der Partei ist, hat konkrete Ziele. Der Spielplatz in der Lichtenwiese und andere Begegnungsstätten für Menschen sind ihm wichtig. Politikerfahren ist die jüngste Kandidatin. Die 18-jährige Franziska Scholz (5) engagierte sich schon in der grünen Jugend und ist im Kreisvorstand. Karl Roth (7) war Mitinitiator des Meersburger Sommertheaters. Ihm folgt Uwe Petersen auf Platz acht, das Gründungsmitglied des Ortsvereins setzt sich insbesondere für Kultur, Bildung und die Partnerschaft mit San Gimignano ein.

Die Plätze neun bis 15

Marianne Ludwig (9), Mutter der Gemeinderätin Christine Ludwig, meint: "Man kann immer was bewegen." Die Logopädin Rebecca Carter (11) ist kein Parteimitglied und gibt zu, erst einmal "schnuppern" zu wollen. Reiner Eckmann (12) ist frisch im Ortsverein. Günter Klemt, Schöffe und ehrenamtlicher Betreuer, steht auf Platz 13. Den letzten Listenplatz (15) wollte Carin Walther. Die seit 1992 in Meersburg lebende Journalistin engagiert sich im Helferkreis Asyl und besucht fast jede Gemeinderatssitzung. In Abwesenheit wurden in der Nominierungsversammlung Richard Schmidt (6), Ekkehard Wilfringhaus (10) und Kurt Endres (14) gewählt.