von SK

Für die Eindämmung des Coronavirus ist es entscheidend, die Infektionsketten zu unterbrechen, durch menschliche Distanz und durch akribische Hygiene. Bei der gründlichen und schnellen Desinfektion von großen Oberflächen helfe der Markdorfer Oberflächentechnik-Spezialist Wagner mit Sprühgeräten, mit denen Desinfektionsmittel großflächig bis in kleinste Ritzen versprüht werden können, heißt es in einer Mitteilung der J. Wagner GmbH.

Mit der Sprühtechnik können plane Flächen rasch desinfiziert werden. | Bild: Jan Heinrich

CEO Niemeyer: „Wollen unsere Kompetenz einbringen“

Diese Sprühtechnologie könne die Wischdesinfektion insbesondere in Einrichtungen und öffentlichen Gebäuden, auf Plätzen und Wegen sowie in Arbeitsstätten und Büros ergänzen, wo Ressourcen wie Personal und Zeit knapp seien. Bruno Niemeyer, CEO der Wagner Group und Geschäftsführer von J. Wagner, erklärt: „Unser Ziel ist es, zu helfen, indem wir unsere Kompetenz in der Sprühbeschichtung von Oberflächen jetzt an vorderster Front der Coronavirus-Bekämpfung einbringen, bei der Desinfektion zum Beispiel für öffentliche Gebäude, Arbeitsstätten, Sanitär- und Umkleidebereiche oder bei Bus und Bahn im öffentlichen Nahverkehr.“ Das Markdorfer Unternehmen folge damit dem Appell von Michael Ryan, dem Corona-Beauftragten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der zu sofortigem Handeln gegen die Ausbreitung der Pandemie aufrufe.