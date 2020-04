Die Gesichtsmaske soll Tröpfcheninfektionen eindämmen. Unumstritten ist diese in der vergangenen Woche von der Stuttgarter Regierung auch für Baden-Württemberg beschlossene Verordnung allerdings nicht. So bezweifelt etwa Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery, dass die sogenannten Alltagsmasken hinreichend schützen. Wie eine Umfrage vor Geschäften und an Haltestellen in der Stadt gezeigt hat, teilen etliche Markdorfer diese Skepsis. Andere hingegen begrüßen die neue Maskenpflicht – monieren aber gleichzeitig, dass sie viel zu spät beschlossen worden sei.

„An den Mund-Nasen-Schutz habe ich mich schon gewöhnt. Ich muss ihn auch bei der Arbeit tragen.“ – Alexander Euler, Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Die Situation am Bahnhof

„Bitte achten Sie auf Fahrplanänderungen“, heißt es auf der Digitalanzeige am Markdorfer Bahnhof. „Auf Fahrplanänderungen und die Einhaltung der Verpflichtung zur Mund-Nasen-Bedeckung.“ Ob die in den Zügen kontrolliert wird, das weiß der Fahrdienstleiter nicht. Durch die offen stehende Tür seines Büros aber habe er beobachtet, „dass alle einen Mundschutz tragen“. Wenn sie in den Zug einsteigen – oder herauskommen.

Irmgard Bernhard näht sich ihren Mundschutz selber – und verschenkt ihre Masken auch an Freunde und Bekannte. | Bild: Jörg Büsche

Rocco Berardi wartet an Gleis 2 des Markdorfer Bahnhofs auf die nächste Bahn. Die nun landesweit verbindliche Maskenpflicht im ÖPNV und Geschäften hält er für überflüssig. „Das Virus bekommen wir früher oder später ja doch alle.“ Einen Mund-Nasen-Schutz trägt er trotzdem. Im Moment baumelt der aber noch um den Hals. „Ich will aber auch keine Strafe bezahlen müssen.“

Rocco Berardi aus Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Kaum 100 Meter weiter, an der provisorischen Bushaltestelle in der Bahnhofstraße, steht ein anderer junger Mann, Betta Adman. Er hat seinen Mund-Nasen-Schutz schon beim Warten angelegt. Er begrüßt diese Maßnahme der Landesregierung, da sie das Infektionsrisiko mindere.

Betta Adman aus Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Durchaus unterschiedlich äußern sich auch die Kunden auf den Parkplätzen vor den hiesigen Einkaufsmärkten. Eine gewisse Skepsis lässt Kamila Fröhlich durchblicken. „Die Maskenpflicht ist schon in Ordnung“, antwortet die junge Frau mit Maske und vollem Einkaufswagen vor dem Edeka in der Ravensburger Straße. Doch sei sie sich nicht ganz sicher, ob nicht die eine oder andere der in jüngster Zeit beschlossenen Verordnungen übers Ziel hinausschießt.

Die Maskenpflicht Seit Anfang der Woche besteht die Pflicht, beim Einkauf in Geschäften – in einzelnen Läden genauso wie in Einkaufszentren – sogenannte Alltagsmasken zu tragen. Davon ausgenommen sind Wochenmärkte, da die an der frischen Luft stattfinden. Getragen werden müssen die Mund-Nasen-Masken auch im öffentlichen Personennahverkehr. Im Fernverkehr gilt das noch nicht. Und bislang lehnen die Verkehrsbetriebe es auch ab, Fahrgäste im Nahverkehr auf ihr Maske hin zu kontrollieren. Die Pflicht gilt trotzdem. Sie gilt übrigens auch im Taxi oder für Fahrgemeinschaften. Kinder müssen die Maske ab einem Alter von sechs Jahren tragen. Ab dem 4. Mai droht bei Verstößen ein Bußgeld von 15 Euro.

Hilde Linsenholl hält extra an, um aus dem geöffneten Autofenster heraus anzumerken, „dass die Maskenpflicht jetzt viel zu spät kommt“. Das hätte gleich zu Beginn der Corona-Krise beschlossen werden müssen, meint sie.

Friedrichshafen Maskenparade aus Friedrichshafen: Wir zeigen Häfler mit ihrem Mund- und Nasenschutz. Eine Portraitserie Das könnte Sie auch interessieren

Erwin Eichel konnte auf seine vorhandene FFP-3-Maske zurückgreifen. Ursprünglich für den Hobby-Keller gedacht, schützt sie den Rentner nun beim Einkauf. Er hält die Verordnung für überaus sinnvoll. „Sie darf aber nicht dazu führen, dass die Leute die Abstandsregeln vernachlässigen.“

Erwin Eichel aus Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Das meint auch Mymine Donuklar. Sowieso habe sie sich bei ihrer Arbeit längst an die Maske gewöhnt. „Dort tragen wir sie acht Stunden lang.“ Was Cornelia Leuthold nun doch noch – oder auch nur vorläufig – erspart bleibt. Bis zum Wochenende musste die Verkäuferin in der Metzgerei Seitz noch davon ausgehen, dass sie trotz der längst installierten Plexiglasscheibe ebenso wie die Kunden die Maske aufsetzen muss. Kurzfristig sei die Information gekommen, dass das nun doch nicht nötig sei.

Muss nun doch keinen Mundschutz tragen beim Bedienen in der Metzgerei: Cornelia Leuthold. | Bild: Jörg Büsche

Anders bei Friseurin Gerlinde Bosch, die die Maskenpflicht zwar gutheißt, aber noch nicht weiß, wie sie Haare im Bereich der Ohren schneiden soll, wenn dort die Gummibänder für den Mund-Nasen-Schutz anliegen.