von Leonie Georg

Wenn schnell Hilfe benötigt wird, rückt Markdorf zusammen: Der Druckereibesitzer Rainer Zanker und seine ukrainische Lebensgefährtin Mariya Babina hatten über Facebook einen Aufruf gestartet, Sach- und Geldspenden für die Ukraine zu sammeln. Der Markdorfer Bäckermeister André Kloos und sein Bruder Fabian, beide Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei Kloos, waren sofort zur Stelle. Ganz getreu André Kloos‘ Motto „hands on“ boten sie Zanker ihre Hilfe in Form von Brotspenden an.

Der erste Gedanke: Ab an die polnische Grenze

Ihr erster Gedanke sei gewesen, an die polnische Grenze zu fahren und dort mit Medizin, Decken und auch mit Sauerteigbrot aus der Backstube Kloos auszuhelfen, berichtet André Kloos: „Da fehlt es ja gerade an allem.“ Da sich die Situation vor Ort momentan sehr unübersichtlich gestalte, hätten sie sich aber schnell umentschieden.

Helfen, wo man helfen kann: André (links) und Fabian Kloos spenden den Markdorfer Ukraine-Flüchtlingen Brot, Backwaren und Frühstück. | Bild: Kloos

Die geflüchteten ukrainischen Familien, die diese Woche bereits in Markdorf angekommen waren und zunächst in Ferienwohnungen unterkamen, können nun kostenlos in den Markdorfer Kloos-Filialen ihr Brot für den täglichen Bedarf abholen. Und die Neuankömmlinge aus der Ukraine seien in der Backstube willkommen für ein kostenloses Frühstück. „Mit dem Frühstück war auch der Gedanke verbunden, dass die Menschen aus ihren Unterkünften rauskommen. Dass sie nicht nur in ihren Wohnungen sitzen, sondern auch in ein Café gehen können. Es ist ja auch der Alltag, der ihnen jetzt fehlt“, sagt Kloos.

Zunächst nur in den Markdorfer Filialen

Das Angebot der Brüder läuft gerade in den zwei Kloos-Filialen in Markdorf an. Ob es auch auf die anderen Filialen in Friedrichshafen ausgeweitet wird, sei noch offen. Es gehe ja nicht darum, vorzupreschen, denn oft gäbe es dann auch ein Überangebot an Hilfen, betont Kloos. Aber für den Bäcker ist es wichtig, eine erste Hilfe zu leisten: „Wenn das uns passiert, was würdest du dann machen? Da bist du ja auch froh, wenn dich irgendjemand aufnimmt und wenn du irgendwo Hilfe bekommst“, sagt er. Und man helfe eben da, wo man gerade könne: „Das ist unser Beruf, das ist unsere Leidenschaft. Mit der dann helfen zu können, damit fühlt man sich dann auch glücklich.“