Für Geldspenden

Ärzte des Klinikums Friedrichshafen organisieren Hilfslieferungen mit medizinischem Material für die Ukraine. Wer sie mit einer Geldspende unterstützen will, kann die Spendenkonten des Vereins der Freunde und Förderer des Klinikums Friedrichshafen nutzen, Spendenzweck Ukraine, Sparkasse Bodensee: IBAN DE07 6905 0001 0024 2432 14, Volksbank Friedrichshafen-Tettnang: IBAN DE84 6519 1500 0033 1560 00. Informationen auf der Internetseite des Medizin-Campus-Bodensee

Die Historische Narrenzunft Markdorf sammelt gemeinsam mit den Ärzten Spenden für medizinisches Material (s. oben). Ansprechpartner ist Dietmar Bitzenhofer, Tel. 07544/4786 und E-Mail dietmar_bitzenhofer@web.de

Friedrichshafen Zwei ukrainische Ärzte organisieren vom Bodensee aus spontane Hilfe Das könnte Sie auch interessieren

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Spenden für die Menschen in der Ukraine und hat dafür folgenden zentralen Spendenzweck eingerichtet: „Nothilfe Ukraine“, IBAN: DE63370205000005023307, Informationen im Internet: https://www.drk.de/nothilfe-ukraine

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Stichwort: „Ukraine“, IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00 (Bank für Sozialwirtschaft)

Aktion Deutschland Hilft, Stichwort: Ukraine, IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Caritas International: Um Spenden mit Stichwort „CY00050 Ukraine-Konflikt „ bittet die Caritas International, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02. Informationen auch unter www.caritas-international.de

Hilfswerk Osteuropahilfe, Niederlassung Deutschland in Friedrichshafen, nach Rücksprache mit Rupert Maier, E-Mail: a-r-maier@kabelbw.de

Malteser International: Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln, www.malteser-international.org/de, IBAN: DE103 70 60120 1201 2000 12, Pax Bank

Diakonie im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach: Die Diakonie hält Kontakt zu Familien, die hier in der Region untergekommen sind, aber noch keinen Zugang zu den Sozialsystemen haben, www.diakonie-ueberlingen.de. Für diese Menschen wurde ein Spendenkonto bei der Sparkasse Bodensee eingerichtet: DE87 6905 0001 0001 0220 11.

Ukraine-Krieg Wie helfe ich den Ukrainern am besten? Was bei Spenden und Aufnahme-Angeboten zu beachten ist Das könnte Sie auch interessieren

Für Sachspenden klären Sie Bedarf und Modalitäten bitte mit folgenden Initiativen ab

Friedrichshafen

Hilfswerk Osteuropahilfe, Niederlassung Deutschland in Friedrichshafen, Sachspenden nach Rücksprache, Rupert Maier, E-Mail: a-r-maier@kabelbw.de

Überlingen

Das Studio „Fuck the Pain Tattoo und Piercing“ in Überlingen bringt Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine. Benötigt werden Medikamente, Bekleidung und Nahrungsmittel. Abgabe bis Donnerstagabend, 3. März, am Tattoostudio in der Alte Dorfstraße 82 in Überlingen.

Übernachtung und praktische Hilfe

Friedrichshafen

Wenn Sie Übernachtungsmöglichkeiten (Gästezimmer oder Wohnungen) für Geflüchtete in Friedrichshafen anbieten wollen, können Sie dies auf der Informationsplattform der Stadt Friedrichshafen tun. Fragen beantwortet die Stadt telefonisch unter 07541/2032138 und 07541/2032139 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr).

Sie können Ukrainisch und können dolmetschen? Auch dann können Sie Kontakt mit der Stadtverwaltung Friedrichshafen aufnehmen, E-Mail an ukraine@friedrichshafen.de oder Tel. 07541/2032138 und 07541/2032139 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr).

Weitere Hilfsangebote

Die Redaktion nimmt weitere Hilfsinitiativen in die Liste auf. Informationen nimmt die Redaktion gerne per E-Mail entgegen: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de