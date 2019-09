Markdorf vor 2 Stunden

Weinlese startet auf der Wanger Halde

Die Winzer erwarten in diesem Jahr eine durchschnittliche Traubenernte. Im Raum Markdorf hat jetzt die Lese auf der Wanger Halde und dem Leopoldsberg begonnen. Der Pflegeaufwand in den Rebflächen sei in diesem Jahr deutlich höher gewesen als im Vorjahr, berichten die Winzer übereinstimmend.