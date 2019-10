In einer Bauzeit von rund elf Monaten entsteht in Markdorf-Süd ein neuer Kindergarten, der zum 1. September 2020 in Betrieb gehen soll. Bürgermeister Georg Riedmann sagte beim Spatenstich, dass Markdorf in der vergangenen Zeit nicht mit Projekten, die schnell auf den Weg gebracht wurden, verwöhnt war. Deshalb freue es ihn umso mehr, dass mit den Neubau nun begonnen werden kann. Das sahen viele Stadträte ähnlich, die zum Spatenstich am Dienstagabend erschienen waren.

Der Kindergartenneubau wird zweigeschossig werden mit der Option, das Gebäude bei Bedarf aufstocken zu können. Die i+RB Industrie- und Gewerbebau GmbH plant ein Gebäude in ökologischer Holzbauweise, mit Decken und Wänden aus massiven Holzelementen. Für Entwurf und Gestaltung zeichnet sich das Konstanzer Büro D‘Aloisio Architekten verantwortlich. Die Baukosten werden mit rund 6,5 Millionen Euro veranschlagt. Auf einer Nutzfläche von 1870 Quadratmetern haben 95 Kinder Platz. Bei Vollauslastung könnten bis zu 150 Kinder betreut werden.

Der Kindergarten soll auch zu einem Quartierszentrum werden, es gibt einen Gemeinschaftsraum für eine teilöffentliche Nutzung. „Baurechtlich sind wir auf der sicheren Seite“, so Bürgermeister Riedmann.