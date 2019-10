In Kluftern wechselt ein Traditionshandwerkerbetrieb in neue Hände: Nach mehr als 50 Jahren im Malerhandwerk hat Dieter Musch am 1. Oktober seine Firma Farben Musch an Malermeister Dominik Löwe weitergegeben. Löwe wird mit dem eingespielten und bewährten Team den Betrieb auf dieselbe serviceorientierte und zuverlässige Weise weiterführen, für die die Kunden ihn in den vergangenen Jahrzehnten schätzen gelernt hatten.

Von 1998 bis 2005 habe er bereits bei Musch gearbeitet, berichtet Löwe. Als er danach die Meisterschule absolviert habe, sei er in engem Kontakt mit Dieter Musch geblieben. Vor einem dreiviertel Jahr habe man dann gemeinsam begonnen, die Nachfolge zu planen. Er freue sich darauf, gemeinsam mit den drei Angestellten, zwei Malergesellen und einer Malergesellin, auch künftig die große Bandbreite der Musch-Leistungen in der Region anbieten zu können. Dazu gehören laut Löwe neben den normalen Malerarbeiten auch Fassadenrenovierungen, die Neugestaltung von Fassaden, aber auch dekorative Innenwandgestaltungen.

„Die Firma bleibt mit demselben eingespielten Team bestehen und Herr Musch wird auch weiterhin immer wieder beratend zur Verfügung stehen. Ich freue mich auf einen nahtlosen Übergang für uns und unsere Kunden“, sagt Löwe. Bleiben wird auch der Name Farben Musch. Der sei bestens am Markt eingeführt und stehe für Qualität und guten Service.

Löwe ist auch noch Inhaber eines zweiten Malergeschäftes in Konstanz, des Malerteam Bauer. Damit, sagt er, habe er auch die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen und so auch größere Aufträge bedienen zu können.

1946 habe sein Vater Eugen Musch die Firma gegründet, berichtet Dieter Musch. Er selbst habe das Geschäft dann 1972 als 19-Jähriger übernommen. Vor zehn Jahren sei dann, weil expandiert werden musste, der Umzug von Immenstaad nach Kluftern erfolgt. Farben Musch, so Dieter Musch, sei immer auch ein „Hand-in-Hand-Handwerker“: „Wenn es nötig ist, vermitteln wir für unsere Kunden auch gerne den Kontakt zu anderen Handwerkern aus anderen Gewerken. Wir haben da ein gutes Netzwerk“, sagt Musch.

Farben Musch

Farben Musch in Friedrichshafen-Kluftern bietet die gesamte Palette der Malerleistungen an. Die Firma ist in der Bahnhofstraße 6, neben dem dortigen Fitnessstudio. Kontakt: Tel. 0¦75¦44/95¦60¦60, E-Mail: info@farben-musch.de

Informationen im Internet:

http://www.farben-musch.de