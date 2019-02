Markdorf vor 36 Minuten

Neuer Waldkindergarten für Markdorf

Der Bauwagen bei der Markdorfer Forsthütte wird in der kommenden Woche neu bezogen. Bisher sind 13 Kinder zwischen drei und sechs Jahren angemeldet, es gibt noch freie Plätze. Die Stadtverwaltung setzt Hoffnungen in das neue Erziehungs-Konzept und will bei ausreichend Bedarf eine zweite Waldkindergarten-Gruppe eröffnen