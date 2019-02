Markdorf vor 4 Stunden

Der Markdorfer Haushalt 2019: Das sind die wichtigsten Zahlen

In 2019 wird doppelt so viel investiert wie im Vorjahr, in den Sparstrumpf wird weniger gesteckt und die Stadt muss mehr Geld wieder abgeben und bekommt zugleich weniger vom Land. Dies sind einige der wesentlichen Eckpunkte der städtischen Finanzen im laufenden Jahr.