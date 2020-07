Friedrichshafen vor 1 Stunde

„Mit Abstand die Besten“: Mit diesem Motto beenden die 62 Abiturienten des Karl-Maybach-Gymnasiums ihre Schulzeit

So anders die letzten Schulwochen für die 62 Abiturienten des Karl-Maybach-Gymnasiums waren, so anders war auch der Abiball am vergangenen Mittwoch. Das Motto des Jahrgangs: „Mit Abstand die Besten“.