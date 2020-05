Bevor sich das Filmgeschäft wieder in die bekannten Lichtspielhäuser verlagert, geht das Autokino auf dem Messegelände in die letzte Runde. Noch bis Mittwoch, 3. Juni läuft das Programm, dann ist wieder Kino ohne Auto angesagt. Das teilt die Messe in einem Pressetext mit. Ab Donnerstag, 28. Mai geht es unter anderem mit den Filmen „Knives Out“, „La La Land“ und „Besser Welt als Nie“ in die letzte Runde in der Halle A1.

Hier gibt es Karten Karten muss man im Vorfeld online kaufen (www.autokinofn.de), der QR-Code auf dem Handy wird bei der Einfahrt durch die geschlossene Fensterscheibe gescannt.

Premiere war am 30. April

„Wir haben uns sehr gerne im Autokino auf dem Messegelände engagiert und waren überrascht über die starke Resonanz. Absehbar können wir nun wieder Programminhalte in anderer Form präsentieren“, erklärt Sarah Baltes, Amtsleiterin des Kulturbüros.

Der Ton läuft über das Autoradio. | Bild: Felix Kästle

Zu Beginn der Corona-Krise starteten die Organisatoren schnell mit dem Angebot – am 30. April war Premiere. Die Messehalle bot die perfekte Infrastruktur. Viele Aufführungen, vor allem die Abendvorstellungen, waren ausverkauft. „Das ist eine Quote, die darauf schließen lässt, dass das Autokino auf großes Interesse in der Bevölkerung stößt“, sagt Lars Jansen, Leiter der Abteilung Gastveranstaltung bei der Messe Friedrichshafen. „Wir sind froh, dass wir den vielen Besuchern ein paar schöne Stunden bieten konnten und danken allen für die zahlreichen positiven sowie emotionalen Rückmeldungen.“

Platz für 170 Fahrzeuge

Auf der überdachten Fläche von 10 000 Quadratmetern ist Platz für 170 Fahrzeuge. „Für uns war das Autokino eine neue Erfahrung und wir freuen uns, dass wir unser Know-How beim Autokino einbringen konnten. Nun hoffen wir, zeitnah wieder andere Projekte umzusetzen“, erklärt Jens Gießler, Geschäftsführer von Organissimo.