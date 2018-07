Im Uferpark reiht sich ein Zelt ans andere. Am Hinteren Hafen erhebt sich das Riesenrad. Angesichts der Satelliten-Aufnahmen von Friedrichshafen, die derzeit über einen bekannten Online-Kartendienst zu finden sind, könnte der Gedanke aufkommen: Das ist hier immer so. Entstanden sein müssen die Bilder aber in einem vergangenen Juli. Kurz vor Beginn der Sommerferien ist dann für viereinhalb Tage alles anders in Friedrichshafen. So auch von Donnerstag bis Montag, 12. bis 16. Juli: Dann ist wieder Seehasenfest. Hier kommen Langohr-, Theater- und Achterbahn-Begeisterte sowie weitere Festbesucher auf ihre Kosten:

An- und Heimreise

Wer mit dem Auto kommt, muss zeit- und stellenweise mit Straßensperrungen rechnen. Die Parkhäuser „Altstadt“, „Am Stadtbahnhof“ und „Am See“ sind während des Festes laut Mitteilung des Stadtwerks am See rund um die Uhr geöffnet. Wegen des Festzuges sind am Sonntag von 13 bis 16 Uhr im Parkhaus „Am Stadtbahnhof“ weder Ein-, noch Ausfahrten möglich, aus dem „Am See“ nur die Ausfahrt in Fahrtrichtung Osten. Die Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses ist am Samstag bis 3 Uhr geöffnet, an allen anderen Festtagen bis 2 Uhr.

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn kündigt 34 Zusatzfahrten zwischen Aulendorf und Friedrichshafen an, vor allem abends. Die Stadtbusse sind laut Mitteilung der Stadtverkehrsgesellschaft in der Feuerwerksnacht bis 2 Uhr unterwegs, an den anderen Festtagen bis Mitternacht. Die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) setzt laut Mitteilung in der Nacht zum Sonntag zusätzliche Züge ab Friedrichshafen Stadt ein: RB 27679 nach Salem um 23.50 Uhr, RB 27681 nach Markdorf um 0.51 Uhr und RB 27683 nach Radolfzell um 1.07 Uhr. Der Katamaran fährt in jener Nacht auch um 23.12 und 1.02 Uhr nach Konstanz.