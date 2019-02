von Gabriele Münzer

Während seiner Nominierungsversammlung am Freitagabend hat der CDU-Ortsverband Kluftern elf Kandidaten benannt und geht mit einer vollen Liste ins Kommunalwahl-Rennen. Pascal Salomon, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Ailingen, führte als Versammlungsleiter durch die Kandidatenwahl.

Antonia Müller einzige Kandidatin

Angeführt wird die Klufterner CDU-Liste von Dietmar Wurst, der seit einer Legislaturperiode im Ortschaftsrat sitzt. Die Drittplatzierte Antonia Müller kandidiert als einzige Frau für den CDU-Ortsverband. Die 21-jährige Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ist ehrenamtliche Betreuerin in der Jugendfeuerwehr Kluftern und will sich im Ortschaftsrat für die Interessen der jüngeren Bevölkerung einsetzen. "Ich bin schon immer politisch interessiert und finde es wichtig, dass sich junge Leute in der Lokalpolitik engagieren", erklärte Müller. Durch ihre Ausbildung im Verwaltungsbereich habe sie zudem Einblicke in die Hintergründe, erzählte 21-Jährige.

Wohnraum ein Kernthema

Nach der Nominierung geht es für die Kandidaten jetzt darum, die Themen für das Wahlprogramm auszuarbeiten. Ein Schwerpunkt, so sagte der Zweitplatzierte Wolfgang Jägle, sei das Baugebiet Lachenäcker. Die CDU wolle das Thema vorantreiben, um der großen Nachfrage nach Wohnraum Rechnung zu tragen.

Auch Traube-Areal im Fokus

Im Fokus steht laut Jägle deshalb auch das Traube-Areal gegenüber der Kirche St. Gangolf. Nachdem sich Stadt, Ortschaftsrat und die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) als Grundstückseigner im vergangenen Jahr auf ein dreigeschossiges Haus mit 14 Wohneinheiten geeinigt hatten, gab es zuletzt Probleme mit dem Landesdenkmalamt, das die aktuellen Pläne ablehnt.

Bei der Festsetzung der Wahlkampfthemen ist es der CDU insgesamt wichtig, möglichst umfassend die Interessen der unterschiedlichen Wähler zu vertreten.