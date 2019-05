Friedrichshafen vor 4 Stunden

Netzwerk für Friedrichshafen stellt „beachtenswerte Gebäude“ in der Stadt zusammen

In einer knapp 50-seitigen Broschüre widmen sich Paul Fundel, Birgit Kubalczyk und Roland Hecht „Beachtenswerten Gebäuden und Anlagen in Friedrichshafen“. Das Netzwerk für Friedrichshafen will damit einen Anstoß zu einem seit längerer Zeit diskutierten Register geben.