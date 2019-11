von Jana Meßmer

Gefühlt ist die letzte Fahrt zum Baden an den See erst wenige Wochen her. Waren da auf der Windschutzscheibe klebende Insekten oder die Parkplatzsuche vor dem Freibad noch das größte Ärgernis, stehen Autofahrer nun so langsam wieder vor ganz anderen Herausforderungen. So schön anzusehen die herbstlich bunten Blätter sind, so gefährlich kann beispielsweise eine dicke Schicht davon auf der Straße sein. Hinzu kommen Nässe, die immer früher einsetzende Dunkelheit und früher oder später wohl auch Eis und Schnee.

Fahrweise dem Wetter anpassen

Grundsätzlich sei es wichtig, seine Fahr- und Verhaltensweise den jeweils herrschenden Wetterbedingungen anzupassen, sagt Oliver Weißflog, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Konstanz. „Geschwindigkeit, Ausrüstung und Zustand des Autos und natürlich die Art der Bereifung spielen eine wichtige Rolle“, so Weißflog.

Bei der Höchstgeschwindigkeit sollte man sich in Erinnerung rufen, dass diese nur bei optimalen Wetterverhältnissen gilt. Bei Schneefall werde es besonders außerorts und auf freien Strecken gefährlich, wo es zu Schneeverwehungen kommen kann. In Waldgebieten und Senken könne es unerwartet zu Überfrierungen auf der Straße kommen, auch dort sei Vorsicht geboten.

Profis geben Tipps

Emin Akata, Vorsitzender des ADAC-Ortsclubs Friedrichshafen, und Eduard Stumpf, Eigentümer von „Edi‘s Autopflege & Produkte“ in Wannenhäusern geben im Gespräch mit dem SÜDKURIER Tipps, wie Autofahrer ihr Gefährt gepflegt und sich selbst damit sicher durch Herbst und Winter bringen.

Dunkelheit: Im Herbst und Winter setzt die Dämmerung bereits am Nachmittag ein. Zur eigenen Sicherheit sollte man früh mit Licht fahren, meint der ADAC-Ortsvorsitzende. Auch werden Fußgänger und Radfahrer schlechter erkannt, warnt Akata.

Autohaus Zwerger: Kfz-Meister Steffen Killinger beim Prüfen der Profiltiefe | Bild: Jana Meßmer

Reifen: Wer das bislang auf die lange Bank geschoben hat, sollte sich ans Werk machen. Der ADAC-Ortsvereinsvorsitzende rät, die Winterreifen etwa Mitte bis Ende Oktober aufzuziehen. Eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern sei empfehlenswert. Da alte Reifen oft spröde werden, spiele auch das Alter der Reifen eine Rolle.

Video: Jana Meßmer

Effizienz: Gerade im Winter endet der Weg zur Arbeit gerne mal schon auf dem heimischen Parkplatz: das Auto springt gar nicht erst an. Dabei spielt Akata zufolge nicht nur das Alter der Batterie, sondern auch die Art der Nutzung eine Rolle. Ab etwa fünf Jahren werden Autobatterien anfällig. Dies mache sich meist durch Anlasserschwierigkeiten bemerkbar. Doch auch, wer bei Kurzstrecken gerne die Standheizung voll aufdreht, muss früher oder später mit Problemen rechnen, sagt Akata. Wichtig sei eine effiziente Fahrweise, um Problemen vorzubeugen.

„Ein klassisches Problem im Winter ist der Türschlossenteiser, der im Handschuhfach liegt statt in der Jackentasche“, sagt Emin Akata, Vorsitzender des ADAC Ortsclub Friedrichshafen | Bild: Jana Meßmer

Frostschutzmittel: Scheibenfrostschutzmittel und bei Bedarf auch das Frostschutzmittel im Kühler aufzufüllen ist vor dem Winter ein absolutes Muss. Eduard Stumpf gibt außerdem den Tipp, bei älteren Autos ohne Funköffner die Türschlösser mir Frostschutzmittel einzuschmieren, um das Festfrieren zu verhindern. Emin Akata erklärt, dass in vielen Werkstätten auch ein sogenannter „Wintercheck“ angeboten wird. Die Werkstatt überprüft dann, ob Fahrer sich mit ihrem Wagen unbesorgt auf winterliche Straßen begeben können.

Steffen Killinger prüft den Gefrierpunkt des Kühlwassers und füllt Frostschutzmittel nach (Video unten). | Bild: Jana Meßmer

Video: Jana Meßmer

Wischerblätter: Bevor die gefallenen Herbstblätter morgens auf der Scheibe festfrieren, sollten die Wischerblätter überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Steht das Auto nicht in einer warmen Garage, sollten morgens auch die Blätter oder der Schnee von der Scheibe gefegt werden, sonst droht eine zerkratzte Scheibe.

Bevor die gefallenen Herbstblätter morgens auf der Scheibe festfrieren, sollten die Wischerblätter überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Steht das Auto nicht in einer warmen Garage, sollten morgens auch die Blätter oder der Schnee von der Scheibe gefegt werden, sonst droht eine zerkratzte Scheibe. Lack: Wem die schöne Schale seines Vehikels am Herzen liegt, dem empfiehlt Eduard Stumpf, sein Auto vor dem Winter einmal aufbereiten und wachsen zu lassen. Zumindest einmal wachsen solle man es, um den Lack vor Schäden zu schützen. Denn bei Schnee und Matsch drohe Flugrost. Alternativ könne man auch auf Flugrostentferner zurückgreifen.

„Vor dem Winter würde ich den Wagen einmal aufbereiten und wachsen lassen. Dadurch wird der Lack geschont und vor Flugrost geschützt“, empfiehlt Eduard Stumpf, Besitzer von Edi‘s Autopflege & Produkte. | Bild: Jana Meßmer