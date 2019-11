Friedrichshafen vor 4 Stunden

Kunstblut auf der Rathaustreppe: Rund 100 Menschen schließen sich dem Trauermarsch für den Tierschutz an

„Fridays for Future“ und „Extinction Rebellion“ haben in Friedrichshafen gemeinsam gegen das Artensterben demonstriert. „An der jetzigen Klimapolitik klebt Blut“, so der Vorwurf der Aktivisten.