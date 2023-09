Aus geringer Distanz betrachtet, lassen sich manche Dinge oft besser wahrnehmen als wenn man mit der Nase dran stößt. Diesen Vorteil kann auch das kleine Daisendorf für sich in Anspruch nehmen, das sich selbst gerne „Sonnenterrasse über dem Bodensee“ nennt und dennoch gefühlt im Schatten des bekannten Meersburg liegt. Denn wer als Urlauber dem See ganz nah sein und dennoch vom größten Trubel verschont bleiben will, der ist in Daisendorf bestens bedient. Manche Feriengäste haben diese Nische schon vor vielen Jahren entdeckt und kommen regelmäßig wieder. Drei Familien, die teilweise 15 Mal, teilweise zehn Mal ihren Urlaub hier verbracht haben, wurden jetzt für ihre Treue belohnt.

Das jüngste Weinfest nutzten der stellvertretende Bürgermeister Siegfried Willibald und Gastgeber Mathias Bernhard als Bühne mit Publikum, um die drei Gastfamilien mit Urkunde, Ehrennadel und einem Genießerpaket zu bedenken. Mit einer silbernen Nadel ausgezeichnet wurden Karin und Peter Scheder, die bereits zum zehnten Mal aus München an den See gekommen waren. Eine goldene Treuenadel erhielten Christine und Heinz Feuchtmann aus Wehr bei Waldshut, die schon auf 15 Ferienaufenthalte gekommen waren – genau wie Bettina und Andreas Schirmer aus Oedheim bei Heilbronn, die mit Kindern und deren Freunden zu Gast sind.

„Man kann hier die Ruhe genießen und ist doch schnell am See“, sagt Bettina Schirmer. Die Familie bucht ihre zwei Wochen stets rund um das Daisendorfer Weinfest. Schließlich kommen sie mit der Region Heilbronn ebenfalls aus einer Weingegend und wissen das Fest zu schätzen. „Wir fahren sonst sehr viel Fahrrad und gehen auch gerne schwimmen“, erklärt die Urlauberin. Für ihre Kinder seien Daisendorf und das Landhaus Bernhard die zweite Heimat, sagt Schirmer. Die knapp 1600 Einwohner zählende Gemeinde hat nach eigenen Angaben 360 Gästebetten. Neben zwei Pensionen gibt es derzeit zehn Privatzimmervermieter und rund 50 Ferienwohnungsvermieter.