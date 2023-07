Ein Auto mit erheblichen Mängeln hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen in Daisendorf aus dem Verkehr gezogen. Dem 18-Jährigen am Steuer untersagten sie die Weiterfahrt, wie es im Polizeibericht heißt.

Bodenseekreis Mit der Polizei an der B 31 auf Verbrecherjagd Das könnte Sie auch interessieren

Auto nicht mehr verkehrstauglich

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Auto derart erhebliche Mängel hatte, dass es nicht verkehrstauglich war. Die Felgen waren beschädigt, die Reifen abgefahren, die Bremsen mangelhaft. Darüber hinaus funktionierten weder Fernlicht noch Abblendlicht, auch die Kennzeichenbeleuchtung war defekt. Und schließlich war die Karosserie des Autos derart verrostet, dass die Radkastenverkleidung bereits gebrochen war und am Reifen schliff.