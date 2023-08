Das traditionell von der Daisendorfer Feuerwehr veranstaltete Weinfest wird am Wochenende 18. und 19. August in der Ortsmitte rund um die Fruchtscheune des Landhauses Bernhard wieder mit einem vielseitigen Programm gefeiert. Das schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Den Auftakt macht am Freitagabend der Musikverein Daisendorf/Stetten unter der Leitung von Michael Mensinger, der ab 18 Uhr die Gäste auf das zweitägige Fest einstimmt. Um 20 Uhr findet dann die förmliche Festeröffnung durch Feuerwehrkommandant Thomas Ritsche und einen Vertreter des Weingutes Bernhard statt. Bürgermeisterin Jacqueline Alberti übernimmt die Begrüßung der Gäste. Danach spielt ab etwa 21.30 Uhr das Partyduo Popcorn zur Unterhaltung auf.

Am Samstagabend treten ab 18 Uhr die Schimmelbühler Musikanten auf, die sich aus Musikern aus Daisendorf und den umliegenden Gemeinden zusammensetzen. Ab 21.30 Uhr übernimmt Popcorn wieder die Verantwortung für Klang und Rhythmus. Wer die Daisendorfer Feuerwehrleute kennt, der weiß, dass es in puncto Speis und Trank an nichts fehlen wird. Verschiedene Weine werden aufgeboten, um die Biertrinker zu bekehren. Die Veranstalter, die Feuerwehr Daisendorf, weist darauf hin, dass das Fest an beiden Abenden bei jedem Wetter stattfindet.