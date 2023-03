„Wir haben die 1000er-Marke geknackt“ – Mit diesen Worten eröffnete Angelique Lerner, wiedergewählte Vorsitzende des Turnvereins Bermatingen (TVB), die Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus. 1029 Mitglieder, 42 mehr als vor Jahresfrist, turnen, tanzen und trainieren jetzt beim TVB. Der Zuspruch spreche für das bunte Angebot mit den Riegenleiterinnen als Säulen. „Wäre Euer Angebot nicht so genial, wir hätten nicht so viele Mitglieder“, dankte die Vorsitzende den Engagierten und zeigte die Altersspanne und den Anteil von männlichen und weiblichen Mitgliedern auf, wobei Letztere in allen Altersgruppen dominieren. Doch es gibt einen Wandel: In jüngster Zeit halten sich die beiden Geschlechter immer mehr die Waage. Dass Turnen fit hält, beweise das älteste Mitglied Sofie Schellinger mit über 92 Jahren.

Positiv sieht es laut Kassiererin Inge Dreher auch bei den Finanzen aus. Die Anwesenden stimmten für Rücklagenbildung und zeitnahe Verwendung eines kleinen Überschusses. Auf die Wünsche der Mitglieder konnte eingegangen werden, so Angelique Lerner: Eine Sichtschutzfolie verwehrt jetzt ungewollte Blicke in die Gymnastikhalle, eine Blendschutzfolie weist zu heftige Sonneneinstrahlung ab. Zehnmal hatte sich der Vorstand getroffen, der TVB hatte sich beim Neubürgertreff vorgestellt, es wurden Vereins-T-Shirts angeschafft, viel für die Sportstätteneinweihung geplant, berichtete Angelique Lerner, die sich „auf den Höhepunkt der Berichte“ von Karin Poisel freute.

Die sportliche Leiterin spurtete kurzweilig und mit viel Witz durch die einzelnen Gruppen und Angebote, nannte Leiter und ging auf Besonderheiten ein. Die Bedenken wegen Corona Anfang 2022 zerstreuten sich im Laufe des Jahres, und die Live-Teilnahme nahm stetig zu. Trotz der vielen Vorbereitungen für die Sportstätteneinweihung nahmen junge und erfahrene Sportbegeisterte an Wettkämpfen, Sportabzeichen und Orientierungsläufen teil. Neuer sind die Gruppen von Nikolaus Brand und Silverfit in Ahausen, eine gemischte Gruppe, die Angy Lerner nach ihrer Übungsleiter-Ausbildung leitet. Die Gemeinschaft innerhalb der Gruppen verfestige sich durch Aktivitäten außerhalb der Turnhalle oder bei Geselligkeiten im Seminarraum. „Nach dem Motto ,Bewegung ist die beste Medizin´und ohne Nebenwirkungen wäre jeder Arzt gehalten, sie zu verschreiben“, sagte Karin Poisel und informierte weiter über die sehr gute Aus- und Weiterbildung. Für 15 herausragende Angebote wurde der „Pluspunkt Gesundheit“ verliehen, es gebe ein tolles Kontingent an Geräten, einen harmonischen Vorstand und ebensolches Zusammenwirken der drei Vereine in der neuen Sportstätte, deren Einweihung vom TVB vielfältig und aufwendig gestaltet wurde.

„Nur durch die gute Zusammenarbeit kann so etwas gelingen“, würdigte Ingeborg Heberle, die über die Aktionen und Repräsentationen der Ehrenmitglieder berichtete. Aktuelles von der Jugendvertretung teilten die neu und wiedergewählten Larissa Lerner, Tiziana Alvino und Charlotte Schweizer mit; die vierte im Bunde ist Marie Brutsch. Stolz ist auch Bürgermeister Martin Rupp auf den TVB, dessen vielfältiges Angebot, vor allem beim Thema Gesundheit, und die Zahl der Aktiven: „Mehr als ein Viertel der Einwohner ist Mitglied.“ Ortsvorsteher Jakob Krimmel schloss sich dem an. Frank Rosenfeld vom HTBG verwies auf die Herausforderung, Jugendliche beim Turnverein zu halten, lobte Vereinsarbeit, Leistung und das Miteinander. Er zeichnete Katja Dannecker und Margit Homburger für ihr jahrelanges Engagement als Riegenleiterinnen aus.

Viele Mitglieder werden geehrt

Für Treue zum Verein ehrte der TVB für 15 Jahre: Christina Bleier; Chiara Demasi, Ina Demasi, Lisa Ehinger, Elisabeth Endres, Lena Jakob, Luisa Jauch, Michael Jauch, Angelique Lerner, Bernd Matzenbach, Petra Meel, Emiliy Nadig, Ulla Neumann, Benjamin Rupp, Cordula Rupp, Lukas Rupp, Eva Schäfer, Ortrud Schönherr, Joana Stockburger, Florentina Stöcklin, Jewgenia Weiss. 20 Jahre: Manuela Fleck, Jasmin Homburger, Jutta Kienle, Lisa Riegger, Diana Sterk, Milana Ströbele, Anja Weber. 25 Jahre: Ulrike Eisele, Antonuzza Franze, Daniela Graff, Selina Groth, Wolfgang Hilberath, Petra Holzer, Elisabeth Müller, Rosmarie Ratzlaff, Dragan Ströbele, Milan Ströbele, Brigitte Stüllein. 30 Jahre: Sandra Albrecht, Cornelia Dammann, Erika Ehinger, Monika Eisele, Michaela Karg, Anette Nothelfer, Anna Reisch, Wilfried Schirra. 40 Jahre: Elke Burgenmeister, Leo Butz, Siegfried Hamburger, Siegfried Häring, Margret Hund, Marlies Keller, Eberhard Kohnle, Heide Kohnle, Hans-Joachim Pagel, Renate Wegis. 50 Jahre: Maria Ehinger, Gerda Kiesel, Klara Mayer. 60 Jahre: Lotte Schellinger, Sofie Schellinger.