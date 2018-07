von Christiane Keutner

Plätze im Kindergarten und in der Kinderkrippe sind gefragter denn je. Deshalb beschloss der Gemeinderat, den Bedarf durch eine Erweiterung des Kindergartens Ahausen zu decken. Mit der Planung wurde Architekt Manfred Dilpert beauftragt, der den Vorentwurf im Ortschaftsrat vorstellte. Er hatte schon den Umbau des Schulhauses zum Bürgersaal über dem Kindergarten sowie den Kindergarten selbst geplant.

Noch reicht der Platz für die Kinder, hier von links Praktikant Steffen Becker mit Amelia, Mia, Pia und Max. Für den Anbau muss aber ein Stück des Bolzplatzes (hinter dem Zaun) beansprucht werden. Das stößt bei einigen auf Kritik. | Bild: Christiane Keutner

Wie bisher bei Großprojekten üblich, wurde eine Projektgruppe gegründet. Sie besteht aus je drei Ortschafts- und Gemeinderäten, Vertretern der Kirche, der Verrechnungsstelle, der Fachberatung, des Kindergartens, des Elternbeirats und der Verwaltung. Die Gruppen- und Aufenthaltsräume liegen unter einem Satteldach, um Raumerlebnis spürbar zu machen, so Manfred Dilpert. Unter einem begrünten Flachdach befinden sich Nebenräume und Essbereich. Gebaut werden soll in Massivbauweise mit einem Dachstuhl aus Holz.

Regelrecht eingepfercht ist Kindergartenleiterin Yvonne Schwarz in ihrem Büro. | Bild: Christiane Keutner

Im Zuge des Anbaus soll der Zugang neu gestaltet werden. Über den jetzigen Seiteneingang im Untergeschoss des Bürgerhauses sollen abends die Gruppen des Turnvereins in die Turnhalle gelangen. Der nur über die Treppe erreichbare Geräteraum soll auf ihre Ebene verlegt werden. Der Laubeneingang für den Kindergarten wird in das neue Gelände einbezogen. Für den Anbau wird über eine Breite von 15 Metern Gelände vom Bolzplatz in Anspruch genommen, um den Kindern wieder Außenbereich zuzuschlagen. Baubeginn könnte das Frühjahr 2019, Baudauer ein Jahr sein, so Dilpert auf Anfrage des SÜDKURIER.

Weitere Erweiterung möglich

In der Planung ist jetzt schon eine mögliche und leicht zu bewerkstelligende Erweiterung der Erweiterung berücksichtigt. Wichtig war Dilpert, dass der Blick vom Bürgersaal frei bleibt, da der Anbau unterhalb der Fenster sein wird. Das Gartenhäuschen muss versetzt und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Das sei jedoch einfach, da es aus Holzfertigteilen bestehe.

Hier soll der Kindergarten-Anbau Ahausen entstehen. Das Gartenhäuschen links muss versetzt und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. | Bild: Christiane Keutner

"Ein schöner Entwurf", stellte Ortsvorsteher Jakob Krimmel fest. Er diene als Grundlage, so Dilpert. Fragen wie die Finanzierung, die genaue Erschließung der Turnhalle, ob ausreichend Lagerräume berücksichtigt wurden, wie man mit der Dezimierung des Bolzplatzes umgehe, müssten noch geklärt werden, Anregungen sind willkommen.

Zweifel, ob geplanter Bedarf ausreicht

Ortschaftsrat Karl Volz, CDU, zweifelte, ob der nun geplante Bedarf angesichts von 66 geplanten Wohneinheiten in der Gemeinde reiche. Krimmel verwies auf Planzahlen; der Ahauser Kindergarten werde ähnlich groß wie der in Bermatingen. Zudem sei ja auch schon eine Erweiterung berücksichtigt. Volz mutmaßte: "Die Erweiterung kann man gleich dazubauen."

Halbierung des Bolzplatzes kritisiert

Ralf Veeser, FW, war ganz angetan von der Planung: "Projektgruppe und Architekt haben ganze Arbeit geleistet. Da muss man nur noch ein Finish machen." Auch Karsten Küpfer gefiel der Entwurf, kritisierte jedoch die Halbierung des Bolzplatzes, der auch der einzig mögliche Treffpunkt der Jugendlichen sei. Bermatingen habe viel mehr Möglichkeiten. "Ich möchte dringend darauf drängen, dass ein vollwertiger Ersatz geschaffen wird." Krimmel versprach, das als Anregung in die Projektgruppe mit einzubringen.

Der Vorentwurf wurde im Ortschaftsrat einstimmg beschlossen. Er wurde zudem noch im Gemeinderat vorgestellt.

So soll der Kindergarten erweitert werden Beschlussfassung: Am 15. Mai 2018 fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, den kommenden Bedarf 2019 an Krippen- und Kindergartenplätzen durch eine Erweiterung des Kindergartens Ahausen zu decken. Die Verwaltung wurde mit der Planung beauftragt. Am 3. Juli wurde dieser Beschluss auch in den Kindergartenbedarfsplan 2018/19 aufgenommen.

