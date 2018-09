von Christiane Keutner

Bermatingen – Wie geht es voran in Bermatingen, welche Projekte dominieren und was ist in den kommenden fünf Jahren vorgesehen? Bürgermeister Martin Rupp war der Einladung des CDU-Ortsverbands Bermatingen zum Herbstfest an den Fischweiher gefolgt und informierte über weit reichende Projekte und Maßnahmen.

Bahnhofstraße: Arbeiten bis Weihnachten beendet

Zu den zwei großen Baumaßnahmen gehört die Umgestaltung der Bahnhof- und Schulstraße. Hier sei es wegen der Firma und der Problematik der Entwässerung zu etwas Zeitverzug gekommen. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten dort beendet sein. Nachdem die Bahn als Vorbesitzer jahrzehntelang nicht investiert habe, werde man sich auf das Ergebnis freuen können, sagte Rupp. Er hob hier die Verbesserung des Bahnhofvorplatzes hervor, mit E-Ladesäule und der Möglichkeit zu Park and Ride auf dem Grund und Boden, den man der Bahn nach jahrelangen Verhandlungen abgerungen habe. Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde, hinzu kommen Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm.

Kreisstraße: Freigabe in vier bis sechs Wochen

Als Zeichen der Unterstützung des Gewerbes wertete er die Verlegung der Kreisstraße von Ahausen nach Buggensegel. Damit seien Perspektiven für die Zukunft des Betriebs gelegt und auch der Ortseingang sowie Radfahrer und Fußgänger profitierten. In vier bis sechs Wochen könnte die Straße nach Buggensegel freigegeben werden.

Gasthaus "Adler": Suche nach neuem Arzt und Gaststättenbetreiber

Wie wichtig der Erwerb des gesamten zentralen Gebäudes Gasthaus "Adler" war, betonte er nochmals. So könne man die Gaststätte, Arzt- und Kinderarztpraxis erhalten; man sei immer noch auf der Suche nach einem neuen Arzt. Finanziell sei die Gemeinde gut aufgestellt, Zinsen befänden sich in einer Negativphase, weshalb der Erwerb des Gebäudes gerechtfertigt sei. "Das Geld ist gut angelegt und wir sind Herr des Verfahrens." Nun hoffe man noch auf einen Gaststättenbetreiber.

Wohnen im Alter: Kelhof bietet mehr Fläche als zuletzt geplantes Areal

Nachdem die Gemeinde verschiedene Objekte zum Wohnen im Alter im Visier hatte, jedoch nicht realisieren konnte, habe man nun mit dem Kelhof 1000 Quadratmeter mehr als beim zuletzt angedachten Areal unterhalb des Mesnerhauses zur Verfügung. Allerdings stehe der Kelhof in bestimmten Bereichen unter Denkmalschutz. Rupp erklärte, er sei aber überzeugt, dass man hier eine Lösung finde.

Sportstätten: Erweiterung verzögert sich durch Kostenexplosion

Verzögern wird sich erneut die Erweiterung der Sportstätten, dies wegen explodierender Kosten: Sie liegen über 50 Prozent über der Schätzung, sagte Rupp. Er führte das auf die ausgelasteten Baufirmen zurück. Statt einer neuen Planung wolle die Gemeinde die Arbeiten neu ausschreiben und im Sommer 2019, "wenn die Firmen wieder Luft haben und die Preise günstiger werden", mit dem Projekt beginnen.

Internet: Beitritt zum Zweckverband im Landkreis

Schnelleres und auch finanziell machbares Internet erhoffe man sich durch den Beitritt zum Zweckverband im Landkreis, nachdem die Versorger den ländlichen Raum wegen Unrentabilität vernachlässigen.

Tempo 30: Enttäuschung über Rücknahme des Landratsamts

Bitter enttäuscht sei man über die Rücknahme des Landratsamts von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt. Dabei sei der Lärm nachweislich reduziert worden, die denkmalgeschützten Häuser hätten profitiert.

Ortsumgehung: "Wir geben nicht auf!"

Für eine Ortsumgehung kämpfe man weiterhin, allerdings im Bewusstsein, dass man unter der aktuellen Landesregierung hier nicht weiterkomme. "Aber wir geben nicht auf!"

Wohnbauprojekt: Entwurf soll in vier bis acht Wochen vorliegen

Der Entwurf für das Wohnbauprojekt "Hinter dem Dorf III" mit 25 bis 30 Einzel- und Doppelhäusern soll im Oktober oder November vorliegen. Die Ökopunkte für die Ausgleichsmaßnahmen schaffe man durch eine Verbesserung der Fließgewässer. Sie sollen für Fische durchlässiger werden.

Auch die Feuerwehr war Thema: Man mache sich Gedanken über ein gemeinsames Gerätehaus und ein Zusammenlegen der Feuerwehr, da die Tagesverfügbarkeit der Bermatinger und Ahauser Wehr zunehmend nicht gegeben sei.

