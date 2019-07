Die Kindergartenentwicklung ist in der Gemeinde Bermatingen ein ständig aktuelles Thema. So muss jährlich in einem von der Verwaltung aufgestellten Plan erfasst werden, welcher Bedarf an Kindergartenplätzen aktuell besteht, wie sich die Nachfrage in den kommenden drei Jahren voraussichtlich entwickelt wird und welche Maßnahmen – gegebenenfalls – ergriffen werden müssen, um neue Kindergartenplätze zu schaffen. In der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats stellte Hauptamtsleiterin Maria Wagner die aktuellen Entwicklungen vor und informierte über die bereits umgesetzten Maßnahmen.

Neue Öffnungszeiten ab September

So wird die im Mai 2017 im Gemeinderat beschlossene Übergangslösung, eine Angleichung der Öffnungszeiten und des Angebots in Ahausen an den Kindergarten Bermatingen, ab kommenden September umgesetzt. Dazu Wagner: „Mit der Angleichung der Betreuungsformen und der Öffnungszeiten steht künftig in beiden Kindergärten das gleiche Angebot zur Verfügung, das ist eine wichtige Voraussetzung, um den gesamtgemeindlichen Bedarf abdecken zu können.“

Ein weiterer wichtiger Schritt zur künftigen Bedarfsabdeckung stellte der im Mai vergangenen Jahres gefasste Beschluss zur Erweiterung des Kindergartens Ahausen um eine Krippen- und Kindergartengruppe mit 20 bis 25 Ü-3-Plätzen dar. Nach der ersten Vergabe der wichtigsten Gewerke, konnten gestern die Bagger ihre Arbeit aufnehmen.

Gemeinde investiert rund zwei Millionen Euro

Die Gemeinde wird rund zwei Millionen Euro in die Erweiterung investieren, entsprechend lautete Wagner Fazit: „Die Erweiterung war sicherlich notwendig und auch richtig.“ Mit dieser Maßnahme könne der Bedarf an Krippen- und Kindergärtenplätzen für die nächsten Jahre gedeckt werden, so die Hauptamtsleiterin weiter.

Doch vom kommenden Mai bis zur geplanten Fertigstellung im September 2020 wird es laut Wagner mit den Plätzen eng werden. „Wir stehen in engem Kontakt mit den beiden Leiterinnen Gabriele Streif und Yvonne Schwarz und diese wiederum mit den betroffenen Eltern. Ich denke, wir werden wie in den der Vergangenheit gute Lösungen finden.“

Neue Gruppe sorgt für Entspannung

Die Gemeinde verfügt derzeit über 30 Krippenplätze sowie 153 Ü-3-Kindergartenplätze, davon 103 in Bermatingen und 50 in Ahausen. Derzeit sind 134 Ü-3-Pätze belegt, was sich jedoch nach Wagners Annahme im Juli kommenden Jahres ändern wird: „Aller Voraussicht nach werden im Juli 2020 177 Ü-3-Plätze benötigt, also 24 mehr als vorhanden.“ Dem möchte man entgegenwirken, indem ab Dezember dieses Jahres keine Krippenkinder in den Ü-3-Bereich wechseln, wodurch dann in Bermatingen mehr Ü-3-Plätze zur Verfügung stehen werden.

Keine Überfüllung droht den Kindern im Kindergarten St. Georg in Bermatingen, wenn in Ahausen weitere Plätze geschaffen werden. Bild: Jan Manuel Heß

„Die Lage wird sich dann mit der Inbetriebnahme der neuen Gruppe in Ahausen entspannen“, so Wagner. Allerdings wies sie darauf hin, dass in diesen Planungen nicht die Entwicklung der Baugebiete „Hinterm Dorf III“ und „Obere Mühle“ in Ahausen sowie „In der Breite“ in Bermatingen berücksichtigt werden konnten. „Dazu können wir erst nach der Vergabe der Bauplätze und dem Hausbezug etwas sagen, was aber nicht für die ‚Obere Mühle‘ gilt, da wir dort keinen Einfluss auf die Vergabe haben.“

