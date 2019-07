Mit einem durchaus als fidel zu bezeichnenden Gottesdienst in der Kirche St. Jakobus in Ahausen und einem anschließenden Stehempfang wurde am Dienstag der 50. Geburtstag des Kindergartens in Ahausen begangen. Zahlreiche Kindergartenkinder, aktuelle wie ehemalige, Eltern und ehemalige Erzieherinnen waren gekommen, um dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Pfarrer Ulrich Hund wies in seiner Ansprache auf den Kerngedanken eines katholischen Kindergartens hin, den er mit einem Satz Jesu‘ aus dem Markus Evangelium verdeutlichte: „Als Jesus sprach: ‚Lasst die Kinder zu mir kommen‘, zeigte es sich, dass Ahausen ein guter Ort dafür ist.“ Er sehe den Kindergarten als Teil einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, der diesen unterstützend zur Seite stehe, jedoch nicht deren Arbeit übernehmen könne. „Es geht letztendlich darum, das Beste für die Kinder herauszuholen“, so Pfarrer Hund weiter. Kritisch merkte er an, dass man womöglich heutzutage häufiger über das Display seines Smartphones streichele, als über den Kopf seines Kindes. Ein Umstand, über den man sich durchaus mal Gedanken machen sollte.

Sie sind Teil der 50-jährigen Geschichte des Kindergartens (von links): Elisabeth Raither (1969-1972), Birgit Grau (1977-1978), Cäcilia Dietz (1974-1984), Irmgard Nägele (1974-1981), Irene Vetter (1981-1984), Inge Heberle (1969-1979) sowie Susanne Schmid (1984-1888). | Bild: Jan Manuel Heß

Auf ein paar Stellwänden, die vor der Kirche aufgebaut wurden, gab es Gruppenbilder aus den vergangenen Jahrzehnten zu sehen. So entdeckte sich Ortvorsteher Jakob Krimmel auf einem Bild von 1975 wieder. Ali Buschle hingegen suchte sich vergeblich, doch konnte sie ihren Bruder Mario und Cousin Maurice Parent ausfindig machen. „Mein Jahrgang fehlt leider, aber die beiden Jungs hier zu sehen ist auch ganz witzig.“

Für Bürgermeister Martin Rupp ist dieses Jubiläum Grund, stolz auf den Kindergarten zu sein, was auch für das stets gute Miteinander von Kirche und Gemeinde gelte. Zwar habe er kein materielles Geschenk dabei, doch dürfe man gerne die Entscheidung für den Fortbestand und die Erweiterung der Einrichtung als solches ansehen. Am am 22. Juli wird der erste Spatenstich zur Erweiterung des Kindergartens stattfinden. Insgesamt wird die Gemeinde Bermatingen rund zwei Millionen Euro für dieses Projekt aufwenden. Die Einweihung der neuen Räume ist für Sommer 2020 geplant.