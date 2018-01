Überlingen Massive Schäden am Dach: Kapuziner wird für Veranstaltungen gesperrt

Der Dachstuhl der ehemaligen Kapuzinerkirche stark beschädigt. Die Stadt hat das historische Gebäude daher im Dezember mit sofortiger Wirkung gesperrt. Für die Jugendfeten der Narrenzunft, das Sommertheater und Kultur im Kapuzinmer beginnt nun die Suche für alternative Standorte.

Der Kapuziner darf nicht mehr betreten werden. Die Narrenzunft Überlingen (NZÜ) war der erste der Veranstalter, welchen die Hiobsbotschaft aus dem Rathaus erreichte. Das war Mitte Dezember. Damit waren die Jugendfeten für die 14 bis 18-Jährigen schlagartig in Frage gestellt, die die Zunft gemeinsam mit dem städtischen Jugendreferat seit rund zehn Jahren am Schmotzingen Dunschdig, Fasnetssamstag und Fastnachtsmontag Feten für jeweils rund 600 Mädchen und Jungen veranstaltete und diese so von der Straße holte.

"Der Kapuziner hat dermaßen massive Schäden, dass wir ihn mit sofortiger Wirkung sperren mussten", bestätigt Baubürgermeister Matthias Längin auf SÜDKURIER-Anfrage. Bei einer Untersuchung durch einen Statiker hätten sich vor allem am Dachstuhl und an den Giebelseiten grobe Schäden offenbart. Auch der Putz sei sehr in Mitleidenschaft gezogen. "Sie müssen nur einmal mit der Hand an der Wand entlang fahren und schon bröckelt der Putz ab", sagt Längin. Erste Notsicherungsmaßnahmen seien sofort im Dezember erfolgt. Die Sperrung des historischen Gebäudes habe man den Organisatoren von geplanten Veranstaltungen im Kapuziner umgehend mitgeteilt.

Kaum vier Wochen später hatte Narrenvater Thomas Pross jetzt für die Narren- und Hänseleräte in der Dreikönigssitzung am Montagabend eine teilweise gute Nachricht. Zumindest für Donnerstag und Montag habe man "tolle Lösungen" gefunden. An diesen beiden Tagen finden die Jugendfeten, wieder in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat, im Kursaal statt. Das habe die Zunft bereits mit dem Betreiber des Bad Hotels vereinbart. "Noch keine Lösung haben wir für den Samstagabend." Dafür seien die beiden Feten im Kursaal aber auch von der Kapaziät her deutlich größer als vorher im Kapuziner. "Insofern hoffen wir, dass da die Jugend abfeiern kann und möglichst wenig draußen stehen muss", sagte Pross. Und: Vielleicht ergebe sich noch etwas für den Samstag, man sei in Gesprächen.

"Uns wurde im Dezember bekannt gegeben von der Stadt, dass der Kapuziner nicht mehr betreten werden darf, da hier einige Balken nicht mehr halten – oder nach einer Untersuchung nicht mehr berechnungsfähig sind, sagen wir mal so", referierte Narrenvater Pross, der im Zivilleben Architekt ist, den rund 40 Narren- und Hänseleräten in der Zunftstube. Die Situation habe sich ja angebahnt, nachdem bereits im November bekannt wurde, dass in der ehemaligen Kapuzinerkirche Untersuchungen laufen würden. Da habe er so etwas schon vermutet. Denn wer mit neuesten Berechnungsmethoden an ein 600 Jahre altes Dach herangehe, könne dessen statische Sicherheit nicht nachweisen, ohne dass man etwas daran mache.

Auch wenn die Nachricht, dass der Kapuziner ausfällt, die Zunft kurzfristig aus dem Rathaus erreichte, hatte Pross Lob für OB Jan Zeitler. Mit ihm und seiner Mitarbeiterin Adelheid Hug hatten Pross und weitere Vertreter der Zunft am Montagnachmittag, kurz vor der Dreikönigssitzung, eine Besprechung. "Herr Zeitler hat uns seine Unterstützung zugesagt, auch ihm liegt sehr daran, dass wir für die Jugendlichen ein Angebot schaffen."

Auch die aus dem früheren Hänseleball entstandene Narrensause wird in ihrer dritten Auflage am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, nicht im Kapuziner stattfinden wie die beiden ersten Narrensausen. Hänselerat Jens Choinowski und seinen Mitstreitern sei das angesichts der laufenden Untersuchungen in der Kapuzinerkirche zu unsicher gewesen, sagt Pross, deshalb hätten sie sich schon Ende November entschieden, ins Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf auszuweichen. Aus Sicht der Hänseleräte ist das "verbunden mit großen Vorteilen: Es ist warm und die Toiletten sind im Haus."

Doch wie geht es weiter mit dem Kapuziner? Die Stadt wolle in der ersten Jahreshälfte ein Sanierungskonzept erstellen, erklärt Baubürgermeister Längin. Noch im Januar sei eine Besichtigung mit dem Gemeinderat geplant, bei der die Stadträte über die die Schäden detailliert informiert werden sollen. "Ziel ist es, die Dachsanierung bis Ende 2018 fertig zu stellen", sagt Längin. Welche weiteren Maßnahmen darüber hinaus notwendig sind, werde sich erst nach Fertigstellung des Sanierungskonzept ergeben.

Was passiert mit den Veranstaltungen im Sommer?