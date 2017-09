Am heutigen Freitag, 22. September, wird auf dem Flughafen der brasilianischen Küstenstadt Fortaleza ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow An-124 starten, um den Rumpf der Lufthansa-Maschine "Landshut" nach Friedrichshafen zu bringen. Die Maschine wird dort am morgigen Samstag um 9 Uhr erwartet.

Ein zweiter Transporter vom Typ Iljuschin Il-76 mit den Tragflächen und Triebwerken der "Landshut" soll um 13 Uhr landen. Da für den Samstag nur leichte Bewölkung vorausgesagt ist, werden die Maschinen bei ihrer Annäherung an den Flughafen vom Boden aus gut zu erkennen sein. Wind aus östlicher Richtung vorausgesetzt, wird die vierstrahlige Antonow vom Westen her kommend in den Sinkflug gehen und von Überlingen und Markdorf her anfliegen. Dabei wird sie aufgrund ihrer Größe gut auszumachen sein.

Die Maschine wird über Meckenbeuren nach Süden in den Endanflug auf Friedrichshafen eindrehen. Bei Westwind wird der Anflug von Isny und Wangen her erfolgen. Wer den Flug live verfolgen will, kann das mit der App „Flightradar24“ auf Smartphone und Tablet tun. Die Flugnummer sind VDA 7158 (Antonow) und VDA 7160 (Iljuschin). Die Entladung der Maschinen soll etwa eine halbe Stunde nach der Landung erfolgen. Die Besucherterrassen des Flughafens und des Dornier-Museums stehen für Schaulustige zur Verfügung. Das Museum verzichtet an diesem Tag auf Eintritt. Es wird die "Landshut" künftig ausstellen.