Der Wirtschaftsverbund Stetten a.k.M. (WVS) organisiert auch heuer wieder seine traditionelle Tannenbaumaktion, mit der der Schlosshof in der Adventszeit in eine weihnachtliche Atmosphäre getaucht wird. Wer sich dagegen auf die beliebte Weihnachtsaktion freut, bei der Stettener Geschäfte Lose an ihre Kunden ausgeben und bei der es in den vergangenen zwei Jahrzehnten attraktive Preise zu gewinnen gab, der schaut heuer sprichwörtlich in die Röhre. „Die Anmeldezahl der teilnehmenden Geschäfte war in diesem Jahr leider zu gering“, bedauert WVS-Chef Oliver Neusch. „Wir hätten dann auch die ausgelobten Preise deutlich herunterfahren müssen. Aus diesem Grund hat sich die Vorstandschaft entschieden, die Aktion lieber gar nicht durchzuführen.“ In den Vorjahren seien jeweils Preise im Gesamtwert von über 2000 Euro verlost worden. Neusch und sein Vorstandsteam haben die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass es 2024 wieder eine Aktion geben könnte.

Mit dem Wegfall der Weihnachtsaktion falle auch die traditionelle Eröffnung ins Wasser, bei der sich regelmäßig unzählige Menschen einfanden, um bei Glühwein, Punsch, einer gegrillten Roten und weihnachtlichen Weisen der Feuerwehrkapelle und singender Kindergarten-Kinder die Adventszeit einzuläuten. Auch dem Stettener Nachwuchs wird etwas fehlen, wenn der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht nicht mehr in den Schlosshof kommen. „Aber ohne Weihnachtsaktion macht auch deren offizielle Eröffnung im Schlosshof keinen Sinn“, bedauert Oliver Neusch. Umso mehr freut es ihn, dass die Tannenbaumaktion des WVS wieder stattfindet, bei der Vereine und andere Gruppen dafür sorgen, dass der Schlosshof in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Auch heuer stellt der WVS wieder zehn Tannenbäume samt Lichterketten bereit, die von den angemeldeten Gruppen geschmückt werden: „Die Teilnehmer werden vom WVS mit jeweils 50 Euro belohnt“, erklärt WVS-Chef Neusch und freut sich auf schön geschmückte Tannenbäume.