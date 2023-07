Paukenschlag am Stettener Schulzentrum. Schulsozialarbeiter Tobias Buck verlässt die hiesige Schule und sucht an einem anderen Standort eine neue Herausforderung. Wie der äußerst beliebte Schulsozialarbeiter auf Nachfrage des SÜDKURIER am Mittwochvormittag bestätigt hat, habe er am Mittwoch, 5. Juli die Gemeinde über seine Entscheidung informiert und auch die Schulleitung am selben Tag von seinem Entschluss in Kenntnis gesetzt. Auch das Lehrerkollegium und die Eltern habe er inzwischen informiert.

Der allseits beliebte und überall hoch geschätzte Sozialarbeiter, der von allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Ehemaligen nur „Toby“ genannt wird, war von 2013 bis 2014 am Stettener Schulzentrum im Einsatz, an das er dann nach einem Jahr Unterbrechung 2015 wieder zurückkehrte und seither ununterbrochen in Stetten tätig war. Seither hat Buck die Stettener Schulsozialarbeit mit seinem Team „zu einem Vorzeigeobjekt entwickelt“, das landauf und landab seines Gleichen suche, wie Buck bei seiner jährlichen Präsentation im Gemeinderat immer wieder aufs Neue bestätigt wurde. Unzählige Aktivitäten wie der frühere Sommerwirbel sowie Sommer- und Ferienspiele tragen Tobias Bucks Handschrift und sind aus dem Kalender der Heuberggemeinde nicht mehr wegzudenken.

Wie Tobias Buck gegenüber dem SÜDKURIER ausdrücklich bestätigt, verlasse er das Stettener Schulzentrum keinesfalls im Groll: „Einzig der Reiz nach und für eine neue Herausforderung hat dafür den Ausschlag gegeben“, betont er. Wohin ihn seine Reise führt wollte er allerdings noch nicht verraten. Grund: Die neue Schule weiß offenbar derzeit noch nichts von ihrem Glück.