Beim dreitägigen Sommerfest der Stettener Feuerwehrkapelle war rund um das Haus der Musik wieder allerhand geboten. Erneut markierte der Handwerkerwettbewerb am Freitagabend einen tollen Auftakt, dem die Musikerinnen und Musiker am Samstag und Sonntag weitere Höhepunkte folgen ließen.

Besser hätte der Start zum dreitägigen Sommerfest kaum verlaufen können. Schon zum Frühschoppen und zum Mittagstisch ließen sich am Freitag haufenweise Besucher von den Musikerinnen und Musikern aus Küche und Keller verwöhnen. Die fleißigen Köche, Küchenhelfer und Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, um alle Wünsche der Gäste zu erfüllen.

Gemütlich ging es über den Mittag weiter, bis sich das große Zelt zum traditionellen Handwerkerwettbewerb wieder restlos füllte. Die Idee, den beliebten Wettstreit vom Montagabend auf Freitagabend vorzuziehen, zahlte sich auch heuer wieder aus. Denn nicht nur stolze sieben Handwerker-Teams meldeten sich zum Wettbewerb an. Sie hatten auch viele Kollegen, Freunde und Fans im Schlepptau. Vom begeisterten Publikum ganz zu schweigen, das mit Spannung darauf wartete, welch verrückte Spiele sich die Organisatoren diesmal hatten einfallen lassen.

Reichlich Gaudi bei den Spielen

Und allesamt wurden sie nicht enttäuscht, denn für reichlich Gaudi war bei den Spielen wieder mal gesorgt. Egal ob es für die Teams galt, möglichst viele Muttern auf ein 90 Zentimeter langes Gewinde zu drehen, als Mannschaft auf langen „Skiern“ ohne Sturz gemeinsam durch die Halle zu kommen oder einen gehörigen Baumstamm mit zwei daran hängenden Bierfässern möglichst lange in der Luft zu halten.

Die Lachmuskeln der Zuschauer wurden ebenso reichlich strapaziert, wie ihnen so mancher Kraftprotz auf der Bühne „eine gehörige Portion Respekt“ abverlangte, wie eine Zuseherin anerkennend bemerkte. Bärenkräfte waren auch bei der sogenannten „Himmelsleiter“ gefragt, bei der es für die starken Jungs darum ging, sich an einer Stange hängend möglichst schnell über die Leiter nach vorne zu bewegen. Für stundenlange Gaudi war inklusive einem notwendigen Stechen jedenfalls gesorgt, bevor das Organisations-Team Lukas Hahn, Wolfgang Goreth, Simon Schwochow und Marius Löffler die Teams zur Siegerehrung auf die Bühne holten und den begehrten Pokal unter großem Hallo an die Firma Benkler Metallbau übergaben.

Bis in die späte Nacht hinein sorgte dann DJ Jones für heiße Rhythmen und tolle Stimmung, die auch am Samstag im toll dekorierten Zelt herrschte, als die „Genussrunde Tasting“ aus Wald den begeisterten Gästen unter dem Motto „Brass & Beer“ feine Biere und perlende Spezialitäten aus der Region sowie leckere Häppchen servierten. Dazu lieferte die Blechgesellschaft die fetzig, passenden Töne, derweil der spätere Abend mit Live-Musik der Band „Leeeza“ aus Balingen perfekt abgerundet wurde.

Der Sonntag stand einmal mehr ganz im Zeichen der Blasmusik. So spielte zunächst der Musikverein aus Notzingen-Wellingen zur Unterhaltung der vielen Gäste im Festzelt auf, die von den Musikerinnen und Musikern mit einem reichlich gedeckten Mittagstisch verwöhnt wurden. Danach gehörte die Bühne der Musikkapelle aus Thalheim, die unter ihrem Dirigenten Dieter Ramsperger tolle Stimmung beim Publikum aufkommen ließ. Schließlich sorgte die Jugendkapelle für den musikalischen Abschluss eines gelungenen Festes, das die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Fabian Merz getrost als Erfolg verbuchen können.