Der SV Frohnstetten veranstaltet am Wochenende wieder sein beliebtes Sport- und Familienwochenende mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm. Die Traditionsveranstaltung am 15. und 16. Juli auf dem Sportgelände im Riederwäldle steht wieder ganz im Zeichen des Fußballs. Zum Auftakt kämpfen am Samstag ab 15 Uhr zahlreiche Freizeitmannschaften, Vereine, private Gruppen und Stammtische beim Elfmeterturnier um Sachpreise und die begehrten Wanderpokale. Nachdem im vergangenen Jahr ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet wurde, werden auch diesmal wieder zahlreiche Mannschaften aus der ganzen Region erwartet. Zum Auftakt des Sonntagsprogramms startet um 10 Uhr der vom SV Frohnstetten ausgerichtete Gauwandertag des Turngaues Hohenzollern an der Vereinshütte auf dem Sportgelände. Es werden zwei geführte Touren rund um Storzingen und ins Schmeiental angeboten (6,5 und 8,5 Kilometer). Das Fußballprogramm startet dann um 11.15 Uhr mit dem Einlagespiel der Frohnstetter Bambinis gegen die Jungs vom Nachbarverein TSV Stetten a.k.M. Nachdem sich alle beim Mittagessen gestärkt haben, tritt um 12.30 Uhr die erste Garnitur der SGM Heuberg F-Jugend gegen den FC 07 Albstadt an. Auch die zweite F-Jugend Mannschaft möchte sich an diesem Tag einem großen Publikum zeigen und ihr Können gegen die Mannschaft des TSV Straßberg unter Beweis stellen. Gleichzeitig startet um 13 Uhr die Kinderolympiade. Abgerundet wird der Fußballnachmittag durch das Freundschaftsspiel des frischgebackenen Bezirksligisten SGM Heuberg gegen den Lokalrivalen vom TSV Benzingen sowie das Aufeinandertreffen der Fußballdamen der SGM Heuberg und der SG Aktiven Fußballer der SG Frohnstetten/Storzingen und dem FC 99 Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies.