Stetten a.k.M. – Seit vielen Jahren gehört der „Stettener Oktober“ zur festen Einrichtung in der Heuberggemeinde und hat sich mit seinem Konzept und den vielen Attraktionen von Beginn an zu einem Magneten für unzählige Besucher aus der gesamten Region entwickelt. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit, denn am Sonntag, 8. Oktober, steht bereits die 20. Auflage des beliebten Herbstfestes auf dem Programm. Es hält für die ganze Familie wieder eine breite Palette an Attraktionen und Aktivitäten bereit.

150 Läuferinnen erwartet

Informieren, Flanieren, Shoppen, Bummeln, Genießen und Spaß mit der ganzen Familie haben sind beim „Stettener Oktober“ also wieder angesagt, zumal die Wetterprognosen einen weiteren herrlichen Spätsommertag vorher sagen. Die Organisatoren haben sich im Vorfeld wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ein abwechslungsreifes Programm auf die Beine zu stellen. Los geht`s um 10.30 Uhr mit dem Start des beliebten Frauenlaufes, der bereits seine 15. Auflage feiert: „Wir rechnen wieder mit 150 Starterinnen“, sagt Elke Sieber, die für die Vorbereitung des sportlichen Events verantwortlich zeichnet. Wie sie wissen lässt, werden die startenden Damen auch heuer wieder mit einem tollen T-Shirt ausgestattet, das bei den meisten Starterinnen „inzwischen einen gewissen Kult-Status“ habe, wie Sieber schmunzelnd erzählt. Ferner warte im Ziel auf alle Teilnehmerinnen eine sogenannte „Finisher-Tasche“ mit vielen Überraschungen. Und als besonderes Bonbon können sich die Starterinnen nach dem Lauf wieder vom Team der Physiotherapie Braun verwöhnen lassen.

Hammellauf und Bauernmarkt

Und kaum sind die Läuferinnen auf der Strecke, wird um 11 Uhr im Schlosshof auch schon der beliebte Bauernmarkt eröffnet, zu dem sich zahlreiche Anbieter angemeldet haben. Von 12 bis 17 Uhr startet dann der verkaufsoffene Sonntag, der von einem spannenden und abwechslungsreichen Programm begleitet wird.

Zu den Höhepunkten gehört der traditionelle Hammellauf der Stettener Feuerwehrkapelle, der um 14 Uhr im Schlosshof eingeläutet wird. Bereits um 12.30 Uhr erfreut die Kapelle die Besucher bei der Firma Getränke Nolle mit einem Platzkonzert. Auch die bekannte Tanzgruppe des TSV Stetten a.k.M. – die Ladykracher – sind wieder mit von der Partie und erfreuen das Publikum um 15.30 Uhr und um 17 Uhr bei Getränke Nolle mit ihren Auftritten.

Natürlich ist auch für den Nachwuchs beim verkaufsoffenen Sonntag wieder eine ganze Menge geboten. Kinderkarussell, Hüpfburg, Modellbau-Outdoor-Parcours, Ponyreiten, Kinder-Schminken sorgen für Unterhaltung bei den Kids. Dazu tritt der Zauberer „Mischter Toscana“ an verschiedenen Standorten auf, der mit seinen Tricks und Künsten auch bei Erwachsenen stets prima ankommt. Schließlich sorgt ein reichhaltiges, kulinarisches Angebot dafür, dass alle Gäste des „Stettener Oktober“ auf ihre Kosten kommen. So wird auch die Geselligkeit bei einem guten Tropfen oder einem kühlen Bierchen kaum zu kurz kommen.