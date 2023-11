Stetten a.k.M. – Bereits zum zehnten Mal veranstaltet die Dorfgemeinschaft Storzingen ihre Rocknacht. Das Konzert findet am 25. November, um 20 Uhr in der Weckensteinhalle in Storzingen statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Was anfangs als ein einzelnes Konzert geplant war, hat sich im Veranstaltungskalender des Dorfes inzwischen fest etabliert: „Und was liegt näher, als zum zehnten Jubiläum zwei alte Bekannte zu engagieren, die schon mal bei uns aufgetreten sind und für perfekte Stimmung gesorgt haben“, sagt Cheforganisator Bruno Pozzi.

Wie Ortsvorsteher Pozzi berichtet, sorge die Band Macrol bei der Rocknacht für den Auftakt. Die in der Region bestens bekannte Formation wurde ursprünglich als Stettener Schülerband gegründet, und hat sich seither über viele Jahrzehnte gehalten: „Wegen ihrer seltenen Auftritte, sollte man sich die Chance nicht entgehen lassen, sie in Storzingen mal wieder live zu erleben“, schwärmt Bruno Pozzi: „Schwäbischer Dialektrock gepaart mit kritischen Texten zeichnen die fünf Jungs von Macrol aus“.

Die zweite Band des Abends ist das Rhythm & Blues Syndikate aus Stuttgart. Dass es Pozzi gelungen ist, diese Band wieder für einen Auftritt zu gewissen, freut ihn besonders: „Auch diese vier Herren waren 2018 schon bei uns zu Gast und haben von der ersten Minute an den Saal gerockt“, erinnert er sich. Mit ihrer Mischung von Blues, Rock und Soul und der Art, wie sie diese zelebrierten, seien sie vielen Gästen bestimmt noch in bester Erinnerung. Von John Lennon, den Stones, über Deep Purple, Santana, Cream, Bob Marley bis hin zu Nazareth, Chuck Berry und vielen anderen mehr reiche das Repertoire: „Dabei lassen sie keine Zweifel aufkommen, dass hier nicht nur irgendwie Musik nachgespielt wird, sondern dass Rockklassiker wirklich gelebt werden“, verspricht der Organisator: „Die Dorfgemeinschaft und die beiden Bands freuen sich auf viele Besucher.“

Karten sind im Vorverkauf bei Getränke Nolle in Stetten a.k.M. oder auch unter der Telefonnummer 0170 3524464 zu haben. Der Eintritt kostet 17 Euro.