Nach 48 Jahren und neun Monaten wurde am 5. Mai Gisela Renz im Stettener Rathaus in den Ruhestand verabschiedet, wie die Gemeinde mitteilt. Bürgermeister Maik Lehn bereichtete in seiner Laudatio, dass Gesela Renz zum 26. August 1974 als Auszubildende zur Bürogehilfin ins Rathaus gekommen ist. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung wurde sie ab 1. Juli 1976 in die Gemeindeverwaltung übernommen. Zunächst arbeitete sie bei der Gemeindekasse. Im Februar 1981 legte Gisela Renz die Angestelltenprüfung I ab und übernahm in den zurückliegenden Jahrzehnten Aufgaben als stellvertretende Kassenverwalterin, in der Finanz- und Bauverwaltung sowie zuletzt im Einwohnermelde- und Friedhofsamt.

In seiner Laudatio zur Verabschiedung brachte es Bürgermeister Maik Lehn kurz und prägnant auf den Punkt: “In Ihrer langen Dienstzeit im Stettener Rathaus, waren Sie in fast allen Bereichen der Gemeindeverwaltung eingesetzt. Sie haben im Rathaus Ihre Ausbildung absolviert, sind der Verwaltung in all den Jahren treu geblieben und gehen heute bei ihrem ersten Dienstherrn in den Ruhestand, was heute ein ganz ganz seltenes Ereignis ist.“ Als Dank und Anerkennung der Gemeinde überreichte Lehn ein Abschiedsgeschenk sowie einen Blumenstrauß. Besonders freute sich das Gemeindeoberhaupt darüber, Gisela Renz für ihre Treue und Verdienste um die Gemeinde Stetten am kalten Markt die goldene Verdienstmedaille der Gemeinde überreichen zu dürfen.

Für den neuen Lebensabschnitt wünschte Lehn sowie auch Hauptamtsleiter Peter Greveler ihr alles Gute und Gesundheit. Personalratsvorsitzende Sabine Grom dankte im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die überaus kollegiale Zusammenarbeit. „Sie wird uns sowohl in der täglichen Arbeit, als auch in der ein oder anderen fröhlichen Runde fehlen“, stellte Sabine Grom fest.

Die Geehrte erklärte, sie habe gerne auf dem Rathaus gearbeitet und die Zusammenarbeit mit allen habe ihr sehr viel Freude gemacht. Der Abschied falle ihr daher schwer.