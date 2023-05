Mit schwereren Verletzungen musste ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, informiert die Polizei. Der Mann ist am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße 197 zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Warum der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte, sei noch unklar, teilt die Polizei mit. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.