Auf ihn entfielen 74,3 Prozent der Stimmen. Sein 29 Jahre alter Herausforderer Lukas Graf (29) konnte 23,7 Prozent holen. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde mit rund 4800 Einwohnern lag bei 55,9 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 hatte sich Maik Lehn gegen vier Bewerber durchgesetzt und war das erste Mal zum Bürgermeister Stettens gewählt worden.

In der Heuberg-Gemeinde Stetten am kalten Markt leben rund 4800 Menschen, der Großteil mit rund 2900 davon in Stetten. In den Ortsteilen Frohnstetten, Nusplingen, Glashütte und Storzingen wohnen die restlichen Einwohner. Unter den Ortsteilen ist Frohnstetten mit rund 1000 Einwohnern der größte. Bekannt ist die Gemeinde vor allem dadurch, dass sich hier der größte Bundeswehrstandort in Süddeutschland findet.