Ganz im Zeichen des runden Leders stand das gut besuchte Sport- und Familienwochenende des SV Frohnstetten auf dem Sportgelände im Riederwäldle. Bei besten äusseren Bedingungen traten insgesamt 40 Freizeitmannschaften zum traditionellen Elfmeterturnier an, um im freundschaftlichen Wettstreit ihre Zielgenauigkeit unter Beweis zu stellen. Nach zahlreichen heiß umkämpften Duellen, sicherte sich bei den Herren die Mannschaft „Hangover 96“ und bei den Frauen das Team „Oma Dooooris“ die begehrten Wanderpokale.

Das Sonntagsprogramm startete mit einem Einlagespiel der Bambinis gegen die Jungs vom Nachbarverein TSV Stetten a.k.M., bevor dann die erste Garnitur der SGM Heuberg F-Jugend gegen den FC 07 Albstadt antrat. Trotz gutem Spiel unterlagen die Jungs vom Heuberg am Ende klar mit 0:3 Toren. Besser machte es die zweite F-Jugendmannschaft der SGM, die den TSV Straßberg mit 8:0 Toren überrollte. Für die kleinen Festbesucher war auch gesorgt, denn bei der Kinderolympiade konnten sich alle Teilnehmer an verschiedenen Stationen nach Herzenslust austoben und gleichzeitig ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Mit Spannung erwartet wurde das Freundschaftsspiel des frischgebackenen Bezirksligisten SGM Heuberg gegen den Lokalrivalen vom TSV Benzingen, das die Gäste am Ende knapp mit 1:2 für sich entscheiden konnten. Wesentlich torreicher verlief dann die Partie der Damenmannschaft der SGM Heuberg gegen den TSV Harthausen/Scher. Die Überlegenheit des Teams vom Heuberg war dabei so eindeutig, dass am Ende ein sehr deutliches 10:0 zu Buche stand.

Für Kinder hat der SV Frohnstetten nicht nur am Sport- und Familienwochenende viele Angebote: So gibt es das „Eltern & Kind Turnen“

mit Sandra Weimer und Martina Müller für Kinder ab zwei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen immer mittwochs von 16.45 Uhr bis 18 Uhr in der Hohenzollernhalle; Turnen für Vorschüler bieten Steffi Peter und Silke Kraus für Kinder ab vier Jahren immer montags von 17 Uhr bis 18.15 Uhr in der Hohenzollernhalle, im Sommer auf dem Sportplatz „Riederwäldle“; „Spiel & Spaß querbeet“ heißt es bei Holger Dreher und Carolin Reiber für Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse immer dienstags von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr in der Hohenzollernhalle, bei guter Witterung auf dem Sportplatz; Leichtathletik und mehr bieten Selina Dreher und Natascha Dreher für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse immer freitags von 18 Uhr bis 19 Uhr in der Hohenzollernhalle, im Sommer auf dem Sportplatz (dann von 18.30 Uhr bis 20 Uhr).