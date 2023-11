Auf dem Friedhof in Stetten am kalten Markt soll eine weitere Urnenwand aufgestellt werden. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung, bei der Firma Kronimus eine neue Urnenwand mit 24 Kammern zu bestellen und diese auf der linken Seite, in Verlängerung der bestehenden Urnenwand, aufstellen zu lassen.

Wie Bürgermeister Maik Lehn erinnerte, war erst im Jahr 2021 eine weitere Urnenwand aufgestellt worden: „Die Nachfrage nach Urnenkammern ist weiterhin sehr hoch“, informierte das Gemeindeoberhaupt und mutmaßte, dass die noch freien Kammern nicht ausreichen würden, um den Bedarf der Zukunft zu decken. Aktuell stünden lediglich noch sechs freie Kammern zur Verfügung. Zwar würden durch den Ablauf der Ruhezeit in Zukunft auch immer wieder Kammern frei, doch reiche diese Kapazität wahrscheinlich nicht aus, um die steigende Nachfrage zu decken. Weil am Rand der bestehenden Urnenwandanlage noch Platz vorhanden sei, müsse zum jetzigen Zeitpunkt kein komplett neues Urnenfeld angelegt werden: „Aus unserer Sicht könnten wir die zusätzliche Wand auf der linke Seite aufstellen“, warb Lehn um Zustimmung, zumal die vorhandene Hecke die Rückseite der Wand abdecken würde.

Um ein einheitliches Bild zu gewährleisten, soll auch die neue Wand wieder von der Firma Kronimus geliefert werden: „Uns liegt ein Angebot über 34.598,06 Euro vor“, informierte Lehn und erhielt vom Gremium die einhellige Zustimmung, die Bestellung alsbald in die Wege zu leiten. „Die Aufstellung der neuen Wand könnte im Frühjahr erfolgen“, sagte Lehn und schlug vor, im kommenden Haushalt die notwendigen Gelder einzustellen. Wie er informierte, habe auch der Ortschaftsrat Frohnstetten Haushaltsmittel für die Aufstellung einer weiteren Urnenstele sowie die Anlegung weiterer Urnendoppelgräber im dortigen Friedhof angemeldet: „Wir tragen das mit und werden auch diese Kosten von geschätzten 23.000 Euro in den Haushalt aufnehmen“, so Lehn.