Ein angenommener Brand in einer Werkstatt mit drei eingeschlossenen Personen hielt die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte bei ihrer Hauptübung am Sonntag auf Trab.

Unter den Augen von Kommandant Thomas Straub und dem Stettener Abteilungsleiter Thorsten Gulde sowie im Beisein zahlreicher Bürger rückten die Einsatzkräfte beim Übungsobjekt in Unterglashütte an. Schnell verschaffte sich der Glashütter Abteilungskommandant Christoph Riester einen Überblick und gab erste Befehle an seine Mannschaft weiter. Die war mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zum Brandobjekt angerückt. Während zwei Einsatzfahrzeuge im oberen Bereich des Werkstattgebäudes zum Einsatz kamen, bekämpften die Besatzungen des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) und der großen Drehleiter der Stettener Wehr den Brand von der Rückseite und bauten Riegelstellungen zu den Nachbargebäuden auf.

Der Rettung der vermissten Personen galt der absolute Vorrang. Unter schwerem Atemschutz gelang es dem Angriffstrupp recht schnell, diese zu finden und in Sicherheit zu bringen. Trotz starker Rauchentwicklung konnte auch der Brand schnell gelöscht werden. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Kommandant Straub mit dem Ablauf: „Die Abwicklung der Übung war absolut professionell und das Personal wurde durchweg fachgerecht eingesetzt.“ Einziges Problem sei die mangelnde Wasserversorgung, was ja seit Jahren bekannt sei. Deswegen wurde die Drehleiter auch über das HLF mit Wasser versorgt: „Im Ernstfall würde jetzt die Stettener Feuerwehr anrücken und die Druckerhöhungsanlage über den Wasserbehälter zuschalten“, so Straub. „Von daher war die Übung sehr gelungen aufgebaut und von den Einsatzkräften perfekt umgesetzt.“

Vor dem Übungsobjekt stand danach der traditionelle Hammellauf an. Trotz herbstlicher Temperaturen war die Stimmung gut, als die Böllerschüsse ertönten und die Sieger des Hammellaufs feststanden. So durfte sich Vanessa Bauer über den Gewinn des blumengeschmückten Hammels freuen. Die weiteren Preise gingen an Melina Romberg (Wurstkorb), Valentina Grieble (Hase) und Alwin Laib (Bierkiste).