Der Vorstand des TSV Stetten a.k.M. ehrte bei seiner Hauptversammlung langjährige Mitglieder und zeichnete Personen aus, deren Verdienste weit über das Normalmaß hinausreichen. So erhielt Jürgen Ruda die Verdienstnadel in Gold. Er war acht Jahre lang Fußballabteilungsleiter und ebenso lange Jugendfußballtrainer. Seit zwei Jahren arbeitet er als Beisitzer im Vorstand und kümmerte sich dazu noch um die zeitaufwendige Pflege des Rasenplatzes im Stadion. „Leute wie Jürgen sind es, die den Wagen vorantreiben und am Laufen halten“, sagte der Vorsitzende Florian Pepke. Jürgen Ruda habe im Stadion auch alle Leuchtmittel auf LED umgebaut. „So konnten wir im Winter eine große Kosteneinsparung erzielen“, hob Pepke hervor. Zum Thema der Rasenbewässerung fügte der Vorsitzende noch hinzu, dass nach einer anderen Lösung gesucht werde, da dies auf Dauer kein Zustand sei. „Vielleicht bekommen wir mit der Gemeinde und Förderanträgen etwas auf den Weg gebracht, was Arbeit und Kosten deutlich reduziert“.

Die Verdienstnadel in Silber erhielt jüngst auch Nicola Heim, der schon seit seiner Kindheit zum TSV gehört. Einst als Hand- und Fußballer aktiv, trainiert er heute stundenweise die AH-Fußballmannschaft. Zehn Jahre lang sei er Jugendfußballtrainer gewesen und hat sogar im Jahr 2022 seine C-Trainerlizenz erworben. Daneben sei Heim als Elektriker ständig im Verein im Einsatz. TSV-Chef Pepke hob auch dessen Verantwortung für die LED-Umstellung im Kabinenbereich hervor, die er sogar mit Bewegungsmeldern gekoppelt hat.

Ein weiteres „Zugpferd“, so Pepke, sei Frank Nuber, der ebenfalls die silberne Verdienstnadel erhielt. „Egal, wo und wann, Frank ist da“, brachte es Pepke auf den Punkt. Ob Bewirtung im Sportheim, als Koch für unterwegs, als Trainer der A- und B-Jugend über sieben Jahre, die F-Jugend über zwei Jahre, inzwischen auch die D-Jugend und als Betreuer der zweiten Herrenmannschaft – ohne Frank nicht denkbar. „Seine Trainerfähigkeiten haben sich im weitem Umkreis herumgesprochen“ unterstrich Pepke. Doch trotz der jährlich eintreffenden Angebote anderer Vereine sei Nuber dem TSV und der Spielgemeinschaft (SGM) treu geblieben.

Die Verdienstnadel in Bronze erhielt Gerd Alber, der seit Jahren in der AH-Mannschaft aktiv ist. Auch als Jugendtrainer war er fünf Jahre lang tätig. Seit vier Jahren leite Alber die Jugendfußballabteilung und „ist in der Abteilung als tragende Säule für alle Belange da“. „Bei der Größe, die die SGM inzwischen angenommen hat, ist das eine große Herausforderung“, so Pepke: „Der TSV ist froh, dass wir ihn für diese Aufgabe gewinnen konnten“.

Auch Torsten Frank durfte die silberne Verdienstnadel in Empfang nehmen, „die er mehr als verdient hat“, sagte Pepke. Obwohl erst ein paar Jahre im Ort ansässig, habe sich der Neuzugang kurz nach seinem Beitritt aktiv in das Vereinsgeschehen eingebracht. Zuerst als Torwart bei der AH-Fußballmannschaft, dann bei der zweiten aktiven Fußballmannschaft und anschließend als Trainer der ersten Mannschaft. Seit zwei Jahren hat Torsten Frank sogar den Posten als Kassierer angenommen. Pepke: „Der Kassier hat in unserem Verein wohl die größte und wertvollste Aufgabe zu stemmen“. Frank habe sich davon nicht abschrecken lassen und habe gleich beim ersten Gespräch zugesagt.

Für ihre Treue zum Verein wurden geehrt: Marlene Steeger, Arno Wittner, Rainer Beck, Dorothea Scholz.