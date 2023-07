Seit 40 Jahren sind die Stettener Reservisten Mitglied im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Ein Jahrestag, den der Vorsitzende der hiesigen Kameradschaft, Stefan Winkelmann, und sein Team zusammen mit der Bevölkerung und Gästen feiern wollen. Von Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli haben sie ein Programm auf die Beine gestellt. Gefeiert wird im Festzelt vor der Alemannenhalle.

Die große Sause, die unter der Schirmherrschaft des Baden-Württembergischen Landesvorsitzenden des Reservistenverbandes, Oberst der Reserve Joachim Fallert, steht, beginnt am Freitag, 7. Juli zur Mittagszeit. Nach einer kurzen Eröffnungsrede des örtlichen Vorsitzenden steht mit dem Fassanstich im Festzelt der offizielle Startschuss auf dem Programm, wobei für die Gäste 30 Liter Freibier zur Verfügung stehen. Bei freiem Eintritt wird DJ „Fichtasepp“ ab 19 Uhr für Party-Stimmung sorgen. Bis Mitternacht wird der DJ das Festzelt zum Beben bringen. Parallel findet auf dem großen Platz neben dem Festzelt ein Militärfahrzeug-Treffen statt.

Mit einem zünftigen Frühstück – insbesondere für auswärtige Übernachtungsgäste – geht es am Samstagmorgen ab 8 Uhr weiter, bevor um 10 Uhr der offizielle Festbetrieb im Zelt wieder aufgenommen wird. Mit einem Konzert der Reservisten-Big-Band der Bundeswehr steht am Samstag ab 17 Uhr ein erster musikalischer Höhepunkt auf dem Programm. Ab 20 Uhr werden, die Detonators die Halle zum kochen bringen. Die Einsatzrockband der Bundeswehr, bestehend aus Soldaten und Freunden aus der Wilhelmshavener Musikszene, besitzt ein breit gefächertes Repertoire. Es erstreckt sich von den Klassikern der 70er, 80er und 90er Jahre bis hin zu aktueller Rockmusik. Neben der unmittelbaren Begeisterung und Freude des Publikums erzielen die Detonators regelmäßig spürbare Erlöse für viele bedürftige Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten. Der Eintritt kostet ab 18 Uhr sechs Euro, ab 20 Uhr werden dann acht Euro fällig.

Auch am Sonntag wird es ab 8 Uhr Frühstück geben, bevor die beiden Pfarrer Markus Manter und Samuel Schelle um 10 Uhr im Festzelt einen Gottesdienst zelebrieren werden. Danach startet der Festbetrieb, zu dem ab 11.30 Uhr die Heuberg-Rangers spielen. Natürlich werden die Reservisten ihre Gäste über das gesamte Wochenende auch kulinarisch versorgen. Nachdem die Gulaschkanonen kurzfristig durch die Bundeswehr anderweitig eingeplant wurden, werden statt der traditionellen Erbensuppe und Gulasch nun Schweinebraten mit Blaukraut und Knödel sowie Wurstsalat serviert.