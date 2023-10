In der Alemannenhalle des Schulzentrums von Stetten a. k. M. fand in der vergangenen Woche wieder die jährliche Jobbörse des Wirtschaftsverbundes Stetten a. k. M. statt, die vom ortsansässigen Fachhändler Oliver Neusch organisiert wird. 22 namhafte Firmen und Betriebe aus der Region stellten ihr Haus und ihre Arbeitsplatzmöglichkeiten vor, wie es in einer Mitteilung des Schulzentrums heißt.

Die Jobbörse dient den Schülerinnen und Schülern aus Stetten zur Orientierung in ihrer Berufswahl. Außerdem können sie sich über regionale Betriebe und Firmen informieren. Diese Börse bietet auch die Möglichkeit, Praktikumsstellen oder Ausbildungsstellen zu bekommen und ist nicht zuletzt den Betrieben eine wertvolle Hilfe in der Akquise geeigneter zukünftiger Mitarbeiter.

Die Veranstaltung startete mit einer kurzen Begrüßung aller teilnehmenden Firmen und aller Schüler im Kubus-Innenhof der Schule, bevor mehrere Gruppen aus den Lernstufen 8 und 9 des Schulzentrums die Stände und Angebote erkunden konnten.

Seinen Firmenauftritt gestaltete jedes teilnehmende Unternehmen selbst. Die Schüler hatten vorab von ihrer Lehrerin, die Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung (WBS) unterrichtet, einen Arbeitsauftrag erhalten, durch den sie erste Kontakte mit den Firmen knüpfen konnten: jeder musste zwei sogenannte Speed-Datings an verschiedenen Ständen absolvieren und sich dazu Notizen machen, die im WBS-Unterricht später nachbesprochen wurden. Insgesamt zeigten sich alle begeistert vom umfangreichen Angebot und den anregenden Erstgesprächen vor Ort, wie die Schule weiter mitteilt.