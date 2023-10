Einkaufen am Sonntag. Mit der Familie ohne Alltagshektik gemütlich durch den Ort bummeln. Sich informieren und nebenbei viel Spaß und Unterhaltung haben. Dazu bietet sich beim traditionellen Stettener Oktober am kommenden Sonntag, 8. Oktober wieder die Gelegenheit.

Was vor zwei Jahrzehnten begann, hat sich schnell zu einem Anziehungspunkt und Markenzeichen der Heuberggemeinde entwickelt. Am kommenden Wochenende steht bereits die 20. Auflage des Stettener Oktobers auf dem Plan. Und die Organisatoren haben sich wieder ins Zeug gelegt, um ihren Kunden und den in großer Zahl erwarteten Besuchern allerhand zu bieten und den Tag zum Erlebnis für die ganze Familie zu machen. Und auch die Wetterprognosen verheißen einen weiteren schönen Spätsommertag, so dass dem familiären Vergnügen wohl nichts im Wege steht. Denn es wird für alle Generationen wieder einiges geboten. Entlang der Lager- und Hauptstraße präsentieren sich Handel, Handwerk und Dienstleister. Und von 12 bis 17 Uhr öffnen die Einzelhändler ihre Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag.

Aber nicht nur zum stressfreien Shoppen locken die Stettener Gewerbetreibenden. Denn bereits ab 11 Uhr findet im Schlosshof ein Bauernmarkt statt, zu dem sich zahlreiche Anbieter angemeldet haben. Bis 17 Uhr locken diese mit einem breiten Warenangebot. So gibt es Schmuck, Wollsachen, Babyartikel, Korbwaren, Tee und Duftöle, Bienenprodukte, Allgäuer Käsespezialitäten, Liköre und vieles mehr. Die Feuerwehrkapelle gibt um 12.30 Uhr ein Platzkonzert bei Getränke Nolle und lädt ab 14 Uhr zum traditionellen Hammellauf auf den Schlosshof ein, bei dem neben dem Hauptgewinn, einem Hammel, weitere Preise vergeben werden.

Für einen Augenschmaus sorgt einmal mehr die TSV-Tanzgruppe Ladykracher, die um 15.30 Uhr und um 17 Uhr bei Getränke Nolle auftreten. Auch für die Kinder ist wieder vieles geboten. Kinderkarussell, Hüpfburg, Modellbau-Outdoor-Parcours, Ponyreiten und Kinder-Schminken sorgen für Unterhaltung. Dazu tritt der Zauberer Mischter Toscana an verschiedenen Standorten auf, der mit seinen Tricks und Künsten auch bei Erwachsenen stets prima ankommt. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. So können es sich Besucher beispielsweise mit Marktwurst, Käse, Pizza und Holzofenbrot oder Schupfnudeln sowie bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen.

Für sportlich aktive Frauen markiert der 15. Stettener Frauenlauf den Höhepunkt. Bis zu 150 Starterinnen werden vom Wirtschaftsverbund erwartet. In den Disziplinen Jogging und Walking/Nordic-Walking werden zwei Strecken mit jeweils fünf oder zehn Kilometer angeboten, die in reizvoller Wald- und Wiesenlandschaft verlaufen. Start ist um 10.30 Uhr in der Albstraße beim Schulzentrum. Die Startgebühr beträgt 15 Euro, wobei darin ein Funktions-T-Shirt und eine Tasche mit Überraschungen enthalten ist. Die Startnummernausgabe erfolgt im Schulgebäude, Eingang Albstraße/Knusperhäusle. Vor dem Start findet ein Aufwärmprogramm statt. Nach dem Lauf verwöhnt das Team von Physiotherapie und Osteopathie Braun die Starterinnen auf Wunsch mit einem kostenlosen Massageservice. Die Siegerehrung findet um 12.30 Uhr in der Albstraße statt. Dabei hat jede Teilnehmerin die Chance, einen attraktiven Preis zu ergattern.