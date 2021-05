von Sk

Am Montagmorgen gegen 1.35 Uhr war ein Angestellter im Burger King in der Otterswanger Straße mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, hörte er dabei deutliche Geräusche aus dem Bereich des Drive-In Schalters. Auf laute Ansprache entfernte sich eine Person mit aufgesetzter Kapuze. An der Scheibe des Drive-In Schalters befinden sich verschiedene Beschädigungen, welche auf einen eventuell versuchten Einbruch schließen lassen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07552/20160 beim Polizeiposten in Pfullendorf zu melden.