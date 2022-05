Mit kurzen Hosen und Sonnenbrille lag man genau richtig, denn bei geradezu hochsommerlichen Temperaturen lockte der verkaufsoffene Sonntag viele Besucher in die Innenstadt. Vor den Lokalen waren Schattenplätze unterm Sonnenschirm begehrt. In den Geschäften konnte so manches Schnäppchen gemacht werden. Neben attraktiven Rabatten war es die angekündigte Schlemmermeile, die neugierig auf den ersten Verkaufssonntag des Jahres machte.

Schulklassen betreiben Essensstände

Auch in der Unteren Hauptstraße herrschte zeitweise dichtes Gewusel. Hier waren die meisten Schlemmerstände aufgebaut und man hätte sich wie die Raupe Nimmersatt von Mini-Cheeseburger über Popcakes, Käsekuchen und Softeis bis hin zu Muffins und Köfte durchfuttern können.

Auch in der Unteren Hauptstraße herrschte zeitweise dichtes Gewusel. | Bild: Johanson, Kirsten

Das Staufer-Gymnasium, die Realschule, die Härleschule und der Montessori-Kindergarten aus Aach-Linz waren mit von der Partie. Ihre Einnahmen wollen die Schüler sowohl spenden als auch für die SVM-Kasse sowie Klassenfahrten verwenden.

Modehaus Langer feiert 66-jähriges Bestehen

Martina Eberhardt vom Modehaus Langer berät Tim Ruther. | Bild: Johanson, Kirsten

Weil das Modehaus Langer zur Feier seines 66-jährigen Jubiläums einen satten Rabatt einräumte, hatten die Fashion-Verkäuferinnen gestern einiges zu tun. So auch im Downtown. Unser Bild zeigt berät Martina Eberhardt, die Tim Ruther aus Pfullendorf berät, der eine Jeans suchte.

Tagespflege St. Elisabeth öffnet Türen

Der Zuspruch beim Tag der offenen Tür in der Tagespflege war sehr gut. | Bild: Johanson, Kirsten

Mit dem Zuspruch beim Tag der offenen Tür in der Tagespflege war Franziska Albat sehr zufrieden. Während die Senioren im Aufenthaltsraum bei Kaffee und Kuchen beisammen saßen, konnten sich die Enkelkinder schminken lassen.

Großer Flohmarkt auf dem Edeka-Parkplatz

Auf dem Weg von der Innenstadt zum Seepark-Center, wo die Geschäfte ebenfalls geöffnet hatten, konnte man beim Edeka einen Stopp einlegen. | Bild: Johanson, Kirsten

Auf dem Weg von der Innenstadt zum Seepark-Center, wo die Geschäfte ebenfalls geöffnet hatten, konnte man beim Edeka einen Stopp einlegen. Der Parkplatz war dicht voll mit Trödel-Ständen. Egal ob man auf der Suche nach einer Fritteuse oder einem Abendkleid war, einem Fleischwolf oder einem Tennisschläger – auf dem Flohmarkt gab es (fast) alles. Auch einen Stand mit roter Wurst, die in der Altstadt schmerzlich vermisst wurde.

St. Georg-Pfadfinder mixen Getränke

Passend zum Wetter boten die Pfadfinder Sankt Georg fruchtige Cocktails ohne Alkohol an. | Bild: Johanson, Kirsten

Sunshine gefällig? Oder lieber einen Caipi? Durstlöscher waren gefragt, denn man kam durchaus ins Schwitzen. Passend zum Wetter boten die Pfadfinder Sankt Georg fruchtige Cocktails ohne Alkohol an. Gemixt wurden die Getränke in der Juice Box, der mobilen Saft-Cocktail-Bar des Landkreises Sigmaringen.

Zwei Vereine beteiligen sich mit einem Stand

Neben dem Türkischen SV war der Tennisclub Pfullendorf beim Verkaufssonntag dabei. | Bild: Johanson, Kirsten

Neben dem Türkischen SV war der Tennisclub Pfullendorf beim Verkaufssonntag dabei. Die Tennisspieler boten Dosenwerfen an, verkauften Kuchen und nutzten die Gelegenheit, um Werbung für den 1960 gegründeten Verein und speziell für den Kinder-Schnupper-Tennistag am 4. Juni zu machen.