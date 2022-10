von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC Bad Dürrheim 0:1 (0:0). – Von Beginn an legten beide Mannschaften ein hohes Tempo an den Tag. Die erste Gelegenheit ergab sich in der neunten Spielminute für Adrian Dumitru. Sein Schuss aus der Drehung ging aber knapp am Denkinger Gehäuse vorbei. Nach einer Viertelstunde klärte ein Gästespieler noch vor der Torlinie den Schuss von Dennis Hiller.

Kampf auf Augenhöhe

In einer kampfbetonten Partie hatten die Schwarz-Gelben weiterhin die besseren Möglichkeiten. Nach schöner Vorarbeit von Daniel Harder verzog David Ammann nur knapp. Mit dem Pausenpfiff lief Lukas Kaltenstadler alleine auf das Tor der Gäste, fand aber in Torhüter Karcher seinen Meister.

Die Entscheidung fällt spät

Nach Wiederanpfiff besaßen wiederum die Gäste die erste Möglichkeit. Der Schuss von Mario Best Osagiede Bienose ging am langen Pfosten vorbei. Mit einem Konter fiel es zehn Minuten vor Abpfiff dann doch noch. Aus abseitsverdächtiger Position schob Adrian-Giorgian Dumitru zum Tor des Tages ein. Obwohl Denkingen bis zum Schluss alles versuchte, blieb es beim ersten Sieg der Gäste in dieser Saison.

Tor: 0:1 (80.) Dumitru. – SR: Gumz. – Z: 180. – Bes. Vork.: Rot (90.) Sabuncou (FC Bad Dürrheim).

