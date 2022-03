Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 48-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Straße „Hesselbühl“ im Gewerbegebiet in Pfullendorf zu. Beim Abladen des Sattelzugs, der Solarmodule geladen hatte, wollte ein 23-jähriger Gabelstaplerfahrer zwei aufeinandergestapelte Paletten entladen, teilt die Polizei mit.

Ladung begräbt 48-Jährigen

Beim Rückwärtsfahren kippte die Ladung mit einem Gewicht von etwa 1,2 Tonnen zur Seite weg und begrub den danebenstehenden 48-Jährigen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Lkw-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An der Unfallstelle war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, welches die unmittelbar beteiligten Personen betreute. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen, informiert die Polizei.