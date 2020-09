von Julia Lutz

Wie jedes Jahr machen sich die Sommerferien und das Ende schulischer und betrieblicher Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Zwar endete im August für 1200 Menschen und damit für mehr als jeweils in den zurückliegenden vier Monaten die Arbeitslosigkeit. Aber 1730 Menschen mussten sich im August arbeitslos melden, davon 780 aus Erwerbstätigkeit und 540 nach Ausbildung oder Ende einer Qualifizierungsmaßnahme, teilt die Agentur für Arbeit aus Balingen mit.

Über 3000 Menschen im Kreis Sigmaringen sind ohne Arbeit

Die Zahl der Arbeitslosen stieg deshalb auf 8030. Das sind rund 540 mehr als vier Wochen zuvor und über 2200 mehr als vor einem Jahr zur gleichen Zeit. Im Kreis Sigmaringen sind derzeit 3050 Menschen ohne Arbeit, im Zollernalbkreis 4980.„Der August ist für uns immer ein schwieriger Monat. Der Arbeitsmarkt kann in diesem Monat traditionell die zu Beginn der Haupturlaubszeit und am Ende eines Ausbildungsjahres steigende Zahl an Arbeitsuchenden nicht vollständig aufnehmen“, erläutert Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit. „Dies gilt übrigens für alle Arbeitsagenturen in Baden-Württemberg.

Bild: Schönlein, Ute

Zahl der Arbeitslosen ist überdurchschnittlich stark gestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen vier Wochen im ganzen Land gestiegen, bei uns allerdings überdurchschnittlich stark“, so Traber. „Der Arbeitslosenbestand ist seit Juli mehr als sieben Prozent gestiegen und liegt vor allem wegen Corona um 38 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Arbeitskräftenachfrage hat aber in den vergangenen vier Wochen zugelegt.“

Arbeitslosenquote steigt auf 4 Prozent

Im August wurden der Agentur für Arbeit 770 Stellen neu gemeldet. Das sind zwar deutlich weniger als 2019, aber 140 mehr als im Juli. Damit sind derzeit rund 3 000 Stellen frei. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im August hat zu etwas höheren Arbeitslosenquoten mit Steigerungsraten zwischen 0,2 und 0,3 Prozentpunkten geführt. Die Quote liegt in Balingen bei 4,4 Prozent, in Hechingen bei 4,0 und in Albstadt bei 5,5 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergibt das eine Quote von 4,6 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Arbeitslosenquote auf 4,0 Prozent. Für den gesamten Agenturbezirk beträgt die Arbeitslosenquote 4,4 Prozent und ist um zwei Zehntel niedriger als der Landesschnitt.

Mehr junge Menschen sind arbeitslos

Den prozentual stärksten Zuwachs verzeichnet im August die Gruppe der jungen Arbeitslosen bis 25 Jahre. Im Vergleich zum Vormonat ist ihre Zahl um knapp 23 Prozent gestiegen. Derzeit sind 1060 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, fast 200 mehr als vor vier Wochen. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres geht üblicherweise der Anteil jugendlicher Arbeitsloser wieder zurück.

Fast 1000 Ausbildungsstellen sind im Kreis noch frei

Weiterhin gute Nachrichten gibt es trotz Corona vom Ausbildungsstellenmarkt. Ende August gibt es zwar noch 280 Bewerber ohne passende Ausbildungsstelle. Dem stehen aber rund 970 freie Ausbildungsplätze gegenüber, weil viele Unternehmen an ihrer Ausbildungsabsicht auch in der Corona-Krise festgehalten haben.