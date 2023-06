„Drei Tage lang wird ein abwechslungsreiches Programm mit einer reichlich bestückten Getränke- und Essenskarte angeboten“, rührt Frank Hellstern, Kassierer der Stegstreckerzunft Pfullendorf die Werbetrommel für das 42. Stadtseefest. Der Flohmarkt rund um den Stadtsee beginnt am Samstag um 16 Uhr. Bürgermeister Ralph Gerster wird gegen 18 Uhr zum ersten Mal als Stadtoberhaupt den Fassbieranstich übernehmen. Gegen Abend heißt es dann Bühne frei für die Band „Kehlbachexpress“. Bereits im vergangenen Jahr waren die Musiker ein wahrer Besuchermagnet und Stimmungsmacher par excellence.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der Stadtmusik weiter. Parallel dazu startet für die kleinen Festbesucher das Kinderprogramm entlang der Bahnhofstraße. Bei vielen Spielen gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Eine Hüpfburg sowie das Kinderkarussell gehören mittlerweile zum festen Programmpunkt für die Kinder. Ein Kinderschminkbereich darf natürlich nicht fehlen.

Das mittlerweile zum Publikumsmagneten gewordene Fischerstechen wird ab 14.30 die Festbesucher begeistern. Man darf gespannt sein, wer es bis zum Schluss schafft, standhaft die Lanze in den Händen zu halten ohne Bekanntschaft mit dem kühlen Nass des Sees zu machen. „Angemeldet haben sich folgende Teams: Firma Admiral, Rewe-Team Eberhardt, Gasthaus „Mohren“, Bürgerwehr, St. Georgs-Pfadfinder, Schneller, Hexen, Hänsele, Narrenverein Rälleköpf, SCP AH und zwei Teams vom TVP Handball, informiert Hellstern.

Den gesamten Sonntagnachmittag bieten die Pfadfinder dazu noch Kanufahrten auf dem Stadtsee an. Für die musikalische Nachmittagsunterhaltung sorgt das Kreisverbandsseniorenorchester aus Sigmaringen und im Anschluss ist die Band „The Rockpack“ bis in die Abendstunden auf der Bühne zu erleben. Beim Feierabendhock am Montag bietet der Festplatz wieder viel Platz für alle Besucher und Arbeitnehmer, die ihren Feierabend genießen wollen. Die Kapelle „Die flotten Grenzler“ unterhält dazu die Besucher.