von Robert Reschke

Der Nachwuchs der Musikschule Pfullendorf hat sich in der Stadthalle dieses Mal in ganz anderer Form präsentiert. Am Samstagabend durften sich überwiegend die Solisten dem Publikum vorstellen. Vom Sologesang, dem Spiel am Klavier über die Blechblasinstrumente bis hin zum Schlagzeug war alles vertreten. Rund 20 kurze Auftritte, meist von Solisten, machten den Abend kurzweilig und abwechslungsreich. So hatte es Thomas Stöhr, Leiter der Musikschule, bei seiner Begrüßung angekündigt.

Die Zuhörer in der Stadthalle waren von den Darbietungen der jungen Nachwuchsmusiker sehr angetan. | Bild: Robert Reschke

Die Kleinsten, die Kinder dreier Kindergärten unter der Leitung von Ronny Fröde, zauberten ihr selbstgedichtetes Arrangement zum Auftakt auf die Bühne. Sie brachten etwas von einem Sommernachtstraum auf die Bühne, wie zuvor vom Leiter bereits versprochen.

Lotta Klaiber und Milena Strohmaier an den Blockflöten und Muriel Scheuble auf der Posaune ließen bereits erahnen, was bei den rund 500 Unterrichtsbelegungen das Jahr über erlernt wurde. Die siebenjährige Violetta Reichel war die erste Solosängerin und erhielt nach ihrem kurzen Auftritt eine Rose aus dem Publikum überreicht.

Könnerin am Flügel: die 17-jährige Julia Spähler.

Anna Walter begleitete viele der jungen Solisten am Klavier. Aber für die Nachwuchsklavierkünstler räumte sie mehrmals ihr Instrument. Melissa Keller, Jamie Lutz, Julia Spähler und Ailina Menner spielten bereits virtuos auf dem Flügel.

An der Tuba wird der 13-jährige Tim Ruther unterrichtet. | Bild: Robert Reschke

Mit den immer größer werdenden Blechblasinstrumenten zeigten Raphael Müller auf der Trompete, Lukas Stecher am Tenorhorn und Tim Ruther mit der Tuba ihr Können. Das Spiel auf der Querflöte beherrschte Julia Spähler ebenso gut, wie dies Sarah Wolfensberger, Lisa Fröhlich, Chiara Hägele und Leonie Munz auf den Klarinetten.

Sarah Wolfensberger, Chiara Hägele, Lisa Fröhlich und Leonie Munz (von links) traten als Quartett auf, dirigiert von Elke Verini.

Ein gekonntes Gesangssolo bot Jolan Oomen-Welke, hier sprang Thomas Stöhr kurzfristig als Mikrofonhalter in die Bresche. Der Abschluss gehörte den Schlagzeugern. Zunächst begleitete Immanuel Taraca mit dem Klavier Clemens Leiss am Schlagzeug. Danach beendete das Trio Fabian Kees, Elijah Stauss und Clemens Leiss auf seinen Perkussion-Instrumenten einen kurzweiligen Abend.